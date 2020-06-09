曾逃學一個月被恩師扶起　49歲蔡今中獲最年輕終身國家講座主持人





▲台師大學習科學專業學院院長蔡今中。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

今年49歲的台師大學習科學專業學院院長蔡今中，專研科學教育、網路學習、建構主義，今年獲得國家講座主持人，成為史上最年輕的終身榮譽國家講座主持人。蔡今中提到，他的求學過程其實不是一帆風順，小一時更逃學一個月，直到一位老師引導下，才回歸正軌。

第23屆國家講座、第2屆國家產學大師獎暨第63屆學術獎頒獎典禮於今（9）日舉行。蔡今中榮獲國家講座主持人，是繼103年後第二度獲獎。蔡今中指出，自己其實在小學1年級時曾逃學一個月，原因是因為上學第一天被老師安排錯誤的回家路隊，他因為擔心回不了家而逃學，後來被分配到一個特殊班級，但也因該班老師有愛心、耐心，才將他拉回正軌。他認為，「老師真的很重要，今天有這樣的表現，也代表只要有心，且有好的老師，逃學學生一樣可以在學術界有所表現」。

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▲蔡英文出席「教育部第23屆國家講座主持人獎、第二屆國家產學大師獎及第63屆學術獎頒獎典禮」。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡今中當年考上師大物理系，進而到哈佛、哥倫比亞大學攻讀教育碩博士。台師大指出，在蔡今中20多年學術研究生涯中，他不僅產量驚人，發表300多篇SSCI國際期刊論文，品質也獲極高評價，曾獲IS台灣經典引文獎，也獲選師大第10屆傑出校友。



蔡今中說，他從近20年來對教育界有深遠影響的「建構主義」為出發點，研究成果分為三大方向，一為由建構主義引發有關科學認識觀對於科學的教學與學習之影響，二則是學習者不同之學習概念與其對學習可能影響，三為網路學習環境的建構。



蔡今中感謝身旁研究夥伴陪他，讓所有瘋狂想法逐夢踏實，感謝家人無條件永遠支持當他的後盾，也期望更多年輕學者像他一樣快樂逐夢，在學術國度裡耕耘出甜美成果，更期許自己趕快交棒，年輕人能青出於藍，再造高峰。



教育部今日共頒獎給8位國家講座主持人、4位國家產學大師獎得獎人及11位學術獎得獎人。其中，國家講座設置期限為3年，除由學校配合提供主持講座所需資源外，教育部每年獎助3年300萬元；國家產學大師獎獲頒90萬元；學術獎領域與國家講座相同，得獎人獲頒獎60萬元。

▲蔡英文頒發教育部第23屆國家講座主持人獎。（圖／記者屠惠剛攝）

