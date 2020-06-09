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武漢⇌北京民航今重啟　首波兩航班可搭載320人

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▲▼北京大興機場防疫工作。（圖／翻攝　央視財經）

▲北京來往武漢民航航班今天重起。圖為北京大興機場防疫工作。（圖／翻攝　央視財經）

記者陳政錄／綜合報導

自新冠肺炎疫情爆發以來，從武漢飛往北京的民航航班自9日起復航，共有南航、東航、廈航執飛二個來往武漢天河機場、北京大興機場的航班。按執飛的波音737-800機型計算，一日兩架次單趟最多可搭載約324人。

據了解，自武漢1月23日因疫情封城以來，與北京的交通渠道全面中斷，雖自4月8日解除封城後，武漢陸續與上海、深圳、廣州等恢復民航、客運、火車交通，但北京仍「按兵不動」，並對自武漢進京人員，採取14天隔離觀察的限制。

▲▼武漢解除封城。（圖／路透社）

▲武漢解除封城，人員開始流動。（圖／路透社）

目前，由於中國大陸本土疫情趨緩，北京自6月6日起，宣布下調突發公共衛生應急響應級別，包括解除對湖北（含武漢，中高風險地區除外）人員進京民航、鐵路購票和公路進京證限制，陸續恢復各類航班，免14天隔離等。

在此之下，6月6日疫情後首列武漢到北京西的G516次高鐵列車發車後，大陸國家民用航空局決定，正式恢復湖北各機場至北京客運航線航班，包括9日起，由南方航空執飛武漢天河機場至北京大興機場的一個往返航班，東方航空、廈門航空共同執飛另一同樣為武漢天河機場至北京大興機場的一個往返航班。

據《北京日報》報導，目前，東航、國航等航空公司，也正在向大陸國家民用航空局，申報武漢至北京客運航班復航計劃。

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