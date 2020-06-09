迷戀老闆照片是一種病！宅神PO文化部宣傳照…網笑歪：美感實在讓人擔憂

▲朱學恒在臉書貼出文化部宣傳文，並表示小編迷戀自己老闆大頭和照片是一種病。（圖／翻攝自朱學恒的阿宅萬事通事務所）

記者簡仲豪／綜合報導

宅神朱學恒今(9)日在臉書《朱學恒的阿宅萬事通事務所》上轉貼文化部的宣傳文，內容主要呼籲民眾6/7防疫解禁後，進劇場看戲，但朱學恒看出宣傳文照片其中的亮點，照片裡只有文化部長李永得！他表示，「圖片不應該叫做高朋滿座，應該叫做永得滿座啊！」

朱學恒表示，在國人共同努力防疫下，台灣的疫情趨緩，文化活動可以重新舉辦，於是我國文化部貼了一張滿滿都是人的圖，不是音樂界名人，不是舞蹈界名人，也不是文化界的名人，這張圖裡面只有一個人，「給你滿滿的文化部長李永得。」

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▲宣傳文照片全是文化部長李永得。(截自文化部臉書)

「小編迷戀自己老闆大頭和照片是一種病，而且會傳染，貞昌小編的迷戀老闆大頭和臉的病毒現在傳染到別的部會了。」朱學恒指出，李永得似乎認為現階段的文化活動可以順利進展，都是他一人的功勞，「觀眾席滿滿坐的都是他，是不是很帥！」

朱學恒文章一貼出後，網友紛紛留言回應，「看起來好像恐怖片。」、「我不在乎那位小編太狗腿，只是文化部做出這種東西的美感實在讓人擔憂。」、「那麼想造神！乾脆直接叫木匠刻一尊讓大家拜就好了。」

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