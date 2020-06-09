全是複製人還有斷頭⋯臉書PO照「永得滿座」網驚呆！文化部：虛心檢討

▲文化部PO照「高朋滿座」，觀眾席全部都是文化部長李永得讓網友驚呆。（圖／翻攝自文化部臉書）

記者林育綾／台北報導

台灣疫情趨緩，6月7日全台活動人數大解封，文化部在5日於臉書PO出一張「高朋滿座」照片，期許文化產業振興發展，不過有眼尖網友發現，觀眾席上全是文化部長李永得，讓網友驚呼「都是複製人⋯有點恐怖」、「仔細看還有斷頭⋯」而文化部對此回應，此貼文是希望大眾繼續支持藝文產業，「對於網友提供的各項意見，文化部虛心接受，並將持續檢討改進。」

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▲文化部PO照「高朋滿座」，觀眾席全部都是文化部長李永得讓網友驚呆。（圖／翻攝自文化部臉書）

文化部在5日於粉專PO出一張「高朋滿座」照片，期許各地開始起跑的藝文活動能夠蓬勃發展，觀眾席滿座、獲得大眾的支持。不過眼尖的人發現，照片裡的觀眾其實全部都是文化部長李永得，對此宅神朱學恒更發文說，「我就說小編迷戀自己老闆大頭和照片是一種病，而且會傳染！貞昌小編的迷戀老闆大頭和臉的病毒現在傳染到別的部會了」、「圖片不應該叫做高朋滿座，應該叫做永得滿座啊！」

▲眼尖網友發現，不僅全是複製人，還有斷頭。（圖／翻攝自文化部臉書）

網友也紛紛在文化部的貼文下方留言表示「聽永得就對了」、「這海報總共有幾人？XDDD」、「仔細看都是複製人，然後邊角暗暗的，讓人感覺有點恐怖....」、「美感問題真是令人擔憂」、「雖然換了張調亮的圖，把多p的人弄掉了，但還是有人沒有頭」。

文化部表示，6月5日該片「防疫顧好 藝文起跑」臉書貼文，是為發布6月7日起藝文場館正式解封，鼓勵大眾持續支持藝文產業。對於網友提供的各項意見，文化部虛心接受，並將持續檢討改進。