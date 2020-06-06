紙風車道具廠大火燒光　文化部長李永得：啟動急難補助

▲紙風車劇團八里工廠發生火災。（圖／紙風車文教基金會執行長李永豐提供）

生活中心／綜合報導

紙風車劇團、綠光劇團位於新北市八里區的布景道具工廠風之藝術工作室，今（6）日凌晨發生火災，文化部長李永得表示，文化部將立即啟動文化藝術團體急難補助機制，全力支持及協助團隊因應緊急災害，度過難關。

新北市八里區6日凌晨0時許，位於渡船頭路的紙風車及綠光劇團道具倉庫突然傳出爆炸聲，鐵皮建物短時間陷入熊熊火海。由於屋內屯放大量的佈景、衣物等可燃物，警消不敢大意，出動多名人力及車輛馳援救災。警消一共救出1名經理，身上有多處燒燙傷被送醫急救，並在約1小時後成功控制火勢，但200坪大倉庫卻遭燒毀，劇團的佈景、服裝及道具均有大量毀損。

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▲▼紙風車劇團八里工廠發生火災。（圖／紙風車文教基金會執行長李永豐提供）

紙風車劇團團長任建誠指出，受到疫情影響，這2天均在籌備七月份的巡演內容，想不到一場大火把全部心血連同新做好的佈景、道具都燒毀。紙風車副執行長張敏宜表示，損失估計約有5000萬元。目前，紙風車正在開會討論後續處理辦法。

文化部指出，部長李永得得知紙風車大火，除了親自致電紙風車文教基金會執行長李永豐表達深切關心之意，並指派政務次長蕭宗煌今日一早立即前往道具工廠瞭解情況。李永得表示，文化部將立即啟動文化藝術團體急難補助機制，全力支持及協助團隊因應緊急災害，度過難關。