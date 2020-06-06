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黑嘉嘉現身一日系列！氣質爆棚「香味溢出螢幕」　鄉民驚嘆：正到有仙氣

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▲▼ 。（圖／翻攝自黑嘉嘉臉書）

▲黑嘉嘉上一日系列，被大讚氣質出眾。（圖／翻攝自黑嘉嘉臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

「圍棋女神」黑嘉嘉外型甜美，更驚人的是優雅爆棚的氣質，日前她上《木曜4超玩》的一日系列教邰哥下圍棋，不僅cosplay卡通角色，還大秀棋技，就連遮住眼睛跟邰哥PK盲下9路棋盤，最後竟然還是讓對方輸37目 。節目一播出後，網友除了驚嘆黑嘉嘉美顏，也大讚溢出螢幕的氣質，「正到有仙氣」、「影片真的仙氣飄飄。」

黑嘉嘉日前出演《木曜4超玩》的一日系列「一日圍棋棋士」，片頭就用自己的風格扮演《棋靈王》進藤光，片中更cosplay天才棋士藤原佐為。影片一上傳，就馬上有人在PTT的Gossiping板上問卦「黑嘉嘉本人真的都輕聲細語嗎？」誇讚黑嘉嘉氣質出眾、美若仙女，講話也輕聲細語相當優雅，「不用想就知道是很溫柔的人了」。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自黑嘉嘉臉書）

▲黑嘉嘉cosplay佐為。（圖／翻攝自黑嘉嘉臉書）

文章吸引網友熱論，不少人都拜倒於黑嘉嘉的氣質，「好扯，正到有仙氣」、「影片真的仙氣飄飄」、「自帶仙氣，好正」、「影片真的有夠仙，講話和氣質完全不是塑膠網紅能比」、「影片大勝照片，笑起來很可愛講話又柔」、「照片不上相，影片很漂亮，其中還分，下棋照片特有仙氣」、「沒什麼內容的一日，卻很認真看完，哈哈」、「第一次看到有人氣質可以用噴的。」

還有鄉民大推本人，「本人比較可愛，講話跟影片一樣，愛笑」、「認真回覆～工作的時候有配合過，真的講話非常溫柔」、「有一次朋友比賽她剛好在隔壁，見色忘友跑去看本人，真的氣質」、「有現場看過她講棋，真的很有氣質，這方面無人能及」、「她平常講話真的就那樣。」

▲▼ 。（圖／翻攝自黑嘉嘉臉書）

▲這進藤光怎麼仙氣爆棚了 XD（圖／翻攝自黑嘉嘉臉書）

節目播出後，黑嘉嘉也在臉書、IG貼文感謝，「謝謝一日系列的邀請～之前一直很擔心大家會不會覺得圍棋很無聊，但因為木曜TEAM的拍攝跟剪輯，讓圍棋看起來更熱血了～」最後還可愛地發出邀請，「希望大家看完這一集可以喜歡上圍棋，一起來學圍棋。」

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