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網紅拍片教北捷逃票　柯文哲怒斥：應K一頓送警偵辦

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記者楊亞璇／台北報導

擁有7萬名粉絲訂閱的網紅「Cat紙袋人」近日上傳一支影片，拍影片教導大家搭乘北捷如何逃票，上傳不到一天已經有超過8千次點閱。國民黨北市議員鍾沛君8日質詢時，當場向市府檢舉該影片，柯文哲看完後砲轟，「肉麻當有趣！」應該把他K一頓，並送到警局偵辦。

▲▼台北市議會市政總質詢,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

鍾沛君表示，擁有7萬人訂閱的網紅「Cat紙袋人」，教大家搭捷運不用錢，非常無恥的聲稱一年可以省2萬通勤費，「把低級當有趣」但是不能夠用犯罪的方式叫大家不要犯罪，公開犯法衝流量，賺到廣告分潤，刑責應該要討論。

台北市長柯文哲看完影片後直言，警察可以去傳他到派出所問嗎？這是把肉麻當有趣，怎麼教人家逃票犯法？這就是是非觀念有偏差，先把他叫去警察局問一下。他重話批評，這表示一個社會的是非觀念在崩解，「這個應該把他K一頓」，並允諾市府聯繫影音平台，要求將該影片下架。

北捷總經理沈志藏表示，確實有乘客會利用感應的時間差逃票，站務人員都會在出入口巡視，如果有逃票行為，可裁罰50倍違約金，如果是20元就可以罰1千元。至於若民眾直接去補票，還要罰款嗎？民眾若自行補票，都會依照民眾的說法為主。警察局長陳嘉昌則補充說，會依法查明約談，按照案情依法處理。

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