慰安婦機構60歲院長輕生亡！「濫用捐款」買賣土地遭檢搜：活得好累

▲2019年7月24日水曜示威，南韓大學生在慰安婦銅像前要求日本政府道歉。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓慰安婦安養機構「和平的我們家」（평화의 우리집），7日早晨驚傳60歲的院長陳屍自家住處廁所的消息，死因初步判定為自殺。由於其所屬的支援慰安婦公民團體「正義記憶連帶」與前理事長、共同民主黨籍21屆國會議員尹美香連日來遭外界質疑募款購入之土地以低價轉賣、長期濫用募款，5月21日遭檢方扣押搜查，時機點敏感，不免引發外界聯想。

坡洲警察署7日表示，昨（6）下午接獲院長友人報案無法取得聯繫，遂於晚間10時35分和消防隊員聯手進入院長位於京畿道坡州市公寓4樓的住處，果然在廁所內發現院長的屍體，「至今未發現任何外力致死，以及無他殺跡象，目前需家屬同意，才能解剖屍體釐清死因。」

「和平的我們家」位於首爾市麻浦區延南洞，有鑒於西大門區的慰安婦安養機構環境問題無法獲得改善，明聲教會（명성교회，大韓耶穌教長老會）遂無償租借正義記憶連帶位於麻浦區延南洞的建物，將之改建為慰安婦安養機構，目前僅有一名慰安婦，吉元玉（길원옥）在療養護理師的幫助下住在該機構內，另外慰安婦金福童（김복동）生前也居住於此。

根據《朝鮮日報》，儘管正義記憶連帶擁有在麻浦區的慰安婦安養機構，卻仍動用現代重工業10億韓元指定捐款中的7億5千萬韓元買下京畿道安城市金光面242坪的土地與建物，作為慰安婦安養機構，之後更動用1億韓元裝潢；然而根據國土交通部的資料，正義記憶連帶卻在4月23日以4億2千萬的低價賣出。

▲南韓新科國會議員尹美香5月29日召開記者會，澄清慰安婦機構財務不透明等問題（圖／達志影像／美聯社）

而正義記憶連帶前理事長尹美香也遭爆疑似將住處登記轉移至「和平的我們家」下，該團體對此解釋，「安養機構裡只有金福童、吉元玉的住處登記在此，若2人相繼死亡，無人替她們申辦死亡登記；院長當時住在國民租賃住宅，無法隨意移轉住處，所以只能請尹理事長移轉戶籍上的住處，她也沒因此得到什麼好處啊！」

「和平的我們家」5月21日遭南韓檢方扣押搜查，正義記憶連帶痛批該行為違反人權、搜查手段過當；院長生前曾向親友表示，機構遭檢方搜索，身心俱疲。

尹美香在得知院長輕生身亡的消息後，7日下午穿著一襲黑衣、黑褲火速前往「和平的我們家」表哀悼之意，神情哀悽。據悉，院長生前和尹美香是多年舊試。

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