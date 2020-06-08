　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨政人士：江啟臣、韓國瑜極可能互爭黨主席　在激化仇恨拉攏深藍

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼江啟臣主持擴大主管會報。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者周宸亘攝）

記者陶本和／台北報導

高雄市長韓國瑜6日遭到市民投票罷免，高雄市議長許崑源當晚跳樓輕生，國民黨主席江啟臣8日呼籲民進黨主席蔡英文要約束網軍，不要任由網軍嘲弄。對此，黨政人士表示，江啟臣為避免未來和韓國瑜競爭黨主席，激化對民進黨仇恨，拉攏深藍選民支持。

江啟臣上午主持擴大主管會報，會議開始先為許崑源的過世，率領黨務同仁默哀一分鐘。隨後他表示，黨中央連續遭遇重大挫折，韓國瑜遭到罷免，許崑源輕生，這讓黨瀰漫失望與哀傷，特別是許崑源的驟逝讓國民黨充滿不捨、憂慮與憤怒。

另外，針對民進黨北市議員、綠黨桃園市議員王浩宇在網路的言論，引起譁然。江啟臣表示，民進黨側翼還在用假新聞、假帳號繼續抹黑、嘲弄許崑源，他嚴正呼籲民進黨主席蔡英文要約束黨內參政同志、網路側翼，政治可以激烈競爭，但是不可以競爭到沒有人性。

對此，黨政人士表示，在許崑源不幸離世後，相對於韓國瑜的收斂低調，江啟臣不斷操弄藍綠對立，其背後有幾個目的：首先，就是想要轉移反罷韓失利的焦點，以及韓粉指責他在反罷韓過程中，並未盡力協助韓國瑜。

其次，黨政人士指出，在罷韓投票結果出爐後，儘管江啟臣親自到了高雄，但韓國瑜卻沒有和江啟臣公開同台，似乎讓江啟臣有感受到韓國瑜的下一步，極可能會和他競爭國民黨主席。

黨政人士認為，江啟臣為避免未來和韓國瑜競爭黨主席時，鐵桿深藍會一面倒向韓國瑜，所以他才會激化對民進黨的仇恨，來拉攏深藍選民對他的支持。

黨政人士表示，操弄藍綠對立，簡直是飲鴆止渴，對年輕人來說，他們只要上網搜尋就可以知道許崑源議長一生從政的紀錄，許崑源是否真的如國民黨所形容的這樣，年輕人心中清清楚楚。

▼確定被罷免的高雄市長韓國瑜。（資料照／記者洪正達攝）

▲▼ 防疫會議韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995


其他人也看了這些...

高雄市議長許崑源跳樓亡　5分鐘前FB留「這一次，誰會是贏家？」
高市議長許崑源跳樓身亡　友人悲慟曝「這2件事」造成巨大壓力
議長許崑源跳樓亡　高雄市黨部：給我們一點時間

更多熱門新聞...

江啟臣哀悼許崑源：議長驟然離世…令人憂心社會對立加劇
許崑源曾助馬英九打總統選戰　當選議長後韓國瑜還到場助賀
高市議長許崑源跳樓亡　王定宇籲政治領袖安撫支持者：死者為大！

上網登錄過期票券　現賺1.5倍東森幣

ET快訊
當我們塑膠？台北捷運報警「抓逃票網紅」　晚間罕見發聲明
影片曝！眼鏡男抓狂變「藍波刀綠巨人」刺4警　1警遭捅破肚
選罷法2漏洞…陳柏惟比王浩宇更容易被罷免　游淑慧曝門檻票數
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黨政人士：江啟臣、韓國瑜極可能互爭黨主席　在激化仇恨拉攏深藍

是否提罷免無效訴訟？韓國瑜「2字回應」　快步避開鏡頭

高雄議會總質詢被沒收！藍營擬變更議程　女議員氣炸：自我閹割

「最後一次召開防疫會議」　韓國瑜貼6張畢業照洩真心話！韓粉超感動

遭國民黨停權處分　李來希感嘆：配合敵人使盡力氣砍殺自己人

快訊／挺韓團體反擊：6/13上凱道抗議　已申請路權

選罷法2個漏洞…陳柏惟比王浩宇更容易被罷免成功　游淑慧：只要X萬票

還原全程！黃捷弔唁10分鐘「遮臉爆哭」離開靈堂　女局長正面回應

任內最後一次防疫會議　韓國瑜感謝「防疫團隊交出本土0感染成績單」

網傳50多萬年輕人遷戶籍罷韓！中選會列數據回應了：一定提告

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

迪麗熱巴沒偶包…憨樣全曝！　挑戰「卡點脫衣、蹲下跳遠」現場笑翻ＸＤ

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

Gail自彈自唱《想見你想見你想見你》　中英文版《情非得已》融化惹～

沒在怕！徐藝洋暴風吐槽黃子韜　火力全開：幼稚膽小還愛哭ＸＤ

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

聰明汪幫取貨！聽見關鍵字秒丟　一言不合就棄單：是在開玩笑？

黨政人士：江啟臣、韓國瑜極可能互爭黨主席　在激化仇恨拉攏深藍

是否提罷免無效訴訟？韓國瑜「2字回應」　快步避開鏡頭

高雄議會總質詢被沒收！藍營擬變更議程　女議員氣炸：自我閹割

「最後一次召開防疫會議」　韓國瑜貼6張畢業照洩真心話！韓粉超感動

遭國民黨停權處分　李來希感嘆：配合敵人使盡力氣砍殺自己人

快訊／挺韓團體反擊：6/13上凱道抗議　已申請路權

選罷法2個漏洞…陳柏惟比王浩宇更容易被罷免成功　游淑慧：只要X萬票

還原全程！黃捷弔唁10分鐘「遮臉爆哭」離開靈堂　女局長正面回應

任內最後一次防疫會議　韓國瑜感謝「防疫團隊交出本土0感染成績單」

網傳50多萬年輕人遷戶籍罷韓！中選會列數據回應了：一定提告

范冰冰38歲仍然像少女！「眼部保養法」5步驟大公開　熬夜不怕有黑眼圈

團媽界LV日本IRIS塵螨吸塵器　一次解決過敏原困擾

DJ Soda金色短髮消失！　「大波浪捲髮」新造型曝光…網看傻：這是誰

這兩色拼接丹寧相差了56年！LEVI’S新聯名全台一間獨賣

美國警察執法風向改變？　丹佛市警局：禁止「頸動脈窒息式」擒拿

美國警察有多暴力？一年擊斃1000人　平均每月135人逮捕後被弄死

享受智慧生活　ECOVACS掃地機器「掃吸拖」一次完成

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

政治熱門新聞

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

黃捷弔唁許崑源「大哭原因曝光」

選罷法2個漏洞　游淑慧：罷免陳柏惟只要X萬票

網傳50多萬年輕人遷戶籍罷韓！中選會回應了

白眼女神2度遇罷免關卡！罷捷連署首日衝600份　

是否提罷免無效？韓國瑜「2字回應」

黃捷痛哭離開靈堂　女局長正面回應了

「罷捷」領銜人打臉黃捷　5點理由搶先曝

高市副議長陸淑美曝「許崑源生前遺言」！怒轟民進黨

韓國瑜下一步！媒體人：參選桃園市長機率最大

高雄議會總質詢被沒收！　女議員氣炸

即／挺韓團體反擊：6/13上凱道抗議

罷免票減掉陳其邁市長得票　名嘴大驚：19萬票哪來的？

韓國瑜貼6張畢業照！韓粉超感動

更多熱門

相關新聞

是否提罷免無效？韓國瑜「2字回應」

是否提罷免無效？韓國瑜「2字回應」

高雄市長韓國瑜罷免案6日通過，預計12日解除市長職務，接下來將由行政院派人代理，最晚9月12日前要進行補選，是否提出罷免無效訴訟，也是外界關注的焦點。對此，韓國瑜8日召開新冠肺炎防疫會議時，終於做出了回應。

高雄議會總質詢被沒收！　女議員氣炸

高雄議會總質詢被沒收！　女議員氣炸

韓國瑜貼6張畢業照！韓粉超感動

韓國瑜貼6張畢業照！韓粉超感動

即／挺韓團體反擊：6/13上凱道抗議

即／挺韓團體反擊：6/13上凱道抗議

黃捷痛哭離開靈堂　女局長正面回應了

黃捷痛哭離開靈堂　女局長正面回應了

關鍵字：

江啟臣韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

黃安掰了台灣爽喊：回北京啦！緊戴「MIT口罩」豪華房隔離

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

黃捷弔唁許崑源「大哭原因曝光」

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

選罷法2個漏洞　游淑慧：罷免陳柏惟只要X萬票

蔡閨本名真的叫「蔡蠵龜」！爆笑由來曝光

嗑生蠔沒用！網傳「超硬久食物Top5」營養師狂打臉　唯一推薦曝

隔7年再生兒子…應采兒吐真實心聲！

陳彥婷懷孕吳怡霈霸氣呵護　製作人「已讀」：我工作沒了！

眼鏡男變「綠巨人」　藍波刀捅傷3警

北捷報警抓逃票網紅　罕見發聲明

更多

最夯影音

更多
家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位
等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

迪麗熱巴沒偶包…憨樣全曝！　挑戰「卡點脫衣、蹲下跳遠」現場笑翻ＸＤ

迪麗熱巴沒偶包…憨樣全曝！　挑戰「卡點脫衣、蹲下跳遠」現場笑翻ＸＤ

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面