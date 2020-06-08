黨政人士：江啟臣、韓國瑜極可能互爭黨主席　在激化仇恨拉攏深藍

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

高雄市長韓國瑜6日遭到市民投票罷免，高雄市議長許崑源當晚跳樓輕生，國民黨主席江啟臣8日呼籲民進黨主席蔡英文要約束網軍，不要任由網軍嘲弄。對此，黨政人士表示，江啟臣為避免未來和韓國瑜競爭黨主席，激化對民進黨仇恨，拉攏深藍選民支持。

江啟臣上午主持擴大主管會報，會議開始先為許崑源的過世，率領黨務同仁默哀一分鐘。隨後他表示，黨中央連續遭遇重大挫折，韓國瑜遭到罷免，許崑源輕生，這讓黨瀰漫失望與哀傷，特別是許崑源的驟逝讓國民黨充滿不捨、憂慮與憤怒。

另外，針對民進黨北市議員、綠黨桃園市議員王浩宇在網路的言論，引起譁然。江啟臣表示，民進黨側翼還在用假新聞、假帳號繼續抹黑、嘲弄許崑源，他嚴正呼籲民進黨主席蔡英文要約束黨內參政同志、網路側翼，政治可以激烈競爭，但是不可以競爭到沒有人性。

對此，黨政人士表示，在許崑源不幸離世後，相對於韓國瑜的收斂低調，江啟臣不斷操弄藍綠對立，其背後有幾個目的：首先，就是想要轉移反罷韓失利的焦點，以及韓粉指責他在反罷韓過程中，並未盡力協助韓國瑜。

其次，黨政人士指出，在罷韓投票結果出爐後，儘管江啟臣親自到了高雄，但韓國瑜卻沒有和江啟臣公開同台，似乎讓江啟臣有感受到韓國瑜的下一步，極可能會和他競爭國民黨主席。

黨政人士認為，江啟臣為避免未來和韓國瑜競爭黨主席時，鐵桿深藍會一面倒向韓國瑜，所以他才會激化對民進黨的仇恨，來拉攏深藍選民對他的支持。

黨政人士表示，操弄藍綠對立，簡直是飲鴆止渴，對年輕人來說，他們只要上網搜尋就可以知道許崑源議長一生從政的紀錄，許崑源是否真的如國民黨所形容的這樣，年輕人心中清清楚楚。

▼確定被罷免的高雄市長韓國瑜。（資料照／記者洪正達攝）



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