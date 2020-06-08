公益信託教懷博愛教育基金　南榮國中育苗良才頒獎

▲第5屆公益信託教懷博愛教育基金頒獎，8日在屏東南榮國中舉行 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南榮國中學生吳奇城等同學，認真自律，榮獲第5屆公益信託教懷博愛教育基金得獎人，連同其他學校受獎同學，頒獎儀式8日在該校中廊舉行，立委鍾佳濱出席頒獎典禮，該校家長會長花基益也出席頒獎。

公益信託教懷博愛教育基金-第5屆高、國民中小學應屆畢業生獎學金頒獎典禮，今年度因為防疫關係，不舉辦集中頒獎，改邀請熱心教育的地方人士到各鄉鎮進行頒獎。

崁頂地區於今天於南榮國中中廊舉行。獎學金來源原是立法委員鍾佳濱於立委選舉期間的選票補助金，輔以社會人士捐款，以持續鼓勵嘉惠學子。

這項獎學金頒發，主要藉由公益信託的公信力，結合社會力量共同關懷教育，透過隆重的表揚儀式，增進受獎學生榮譽感，讓孩子成長過程中感受社會的關懷而奮發向上。

受獎學生係由各國中、小畢業班導師推薦，鼓勵奮發向上或值得表揚勤奮不懈的畢業生，不以成績為選拔標準；南榮國中有吳奇城、黃俊諺、陳品樺、陳詠璋、許妍琁、許博皓、黃裔絢、王偉丞、曾柏源、徐品湘、劉啠豪等人，因尊師睦友、認真自律、負責盡職，足為班級楷模，被推薦表揚。

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