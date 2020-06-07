停車5分鐘收30塊合理嗎？屏縣議員質疑　縣府：是計「次」停車場

▲屏東縣議員李世斌質疑屏東縣停車5分鐘收30塊合理嗎？縣府指是停次停車場，不是計時，才沒有緩衝時間 。（圖／取自李世斌臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣公有停車場在車輛進場後，只要5分鐘內未離場，就會向車主收費，引來屏東縣議員李世斌質疑其合理性；對此，屏東縣政府交通旅遊處長黃國維7日表示，縣內公有停車場，分計時與計次兩種，計次以次為單位，車輛進入停車場前會有一道匣口，電腦就會計次；計時停車格設置在熱門地段，避免車輛長久佔用，就有緩衝30分緩衝時間，目前縣有停車場以計次居多，形成車輛進入就要收費現象。

李世斌說，早在10年前，新北、台北、台中等縣市就陸續推動公有停車場採30分鐘內離場不收費，以增加停車格流動率。而屏東的公有停車場只要進場「5分鐘」就收費，想在商圈買個東西，或者臨時停車都毫無緩衝時間，這樣的收費機制，變相扼殺了臨時停車的族群。只會加劇路邊違規停車的亂象，他說句不中聽的話，「機制沒有設定好，再多的停車場對交通改善也是於事無補！」。

黃國維處長指出，縣內目前多數公有停車場，與其他縣市一樣，以計次收費為主，會在出入口設有匣道，只有車輛進入電腦就感應；如路邊停車格，停車後，剛好遇到收費員到他處開單收費，就有幾分鐘的免費停車收費時間，何況現有公有停車場，多數是向國有財產署、軍備局等單位租借來，時間到就會歸還，像民族夜市旁現有停車場。而像高鐵、百貨公司的停車場，避免車輛長路佔用，則以計時為主，就設有30分鐘緩衝時間，也就是半小時內免收費。

他說，縣府目前爭取到前膽計畫的經費，將原本是停車場地目的用地，加緊興建立體式停車場，逐步將租用的停車場用地歸還給原地主，解決市區停車不足問題。李議員反映部分，縣府會陸續檢討。

►Her繼續特賣「Kiehl’s契爾氏 激光極淨白淡斑精華」

►二手票券豐富你的生活