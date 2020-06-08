蘇清泉號召地方媽媽救觀光　東港巨蛋海灣新亮點

▲屏東縣東港鎮婦女會、東港鵬福遊艇公司、立法院顧問蘇清泉等聯合發起地方媽媽救觀光活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮婦女會、東港鵬福遊艇公司、立法院顧問蘇清泉等聯合發起地方媽媽救觀光，搭遊艇共享水上燭光晚餐的活動，吸引上百名地方媽媽熱情參與。乘坐遊艇快樂出航，享用美味自助餐，伴著夕陽晚風，欣賞大鵬灣夜景及星光下的小巨蛋，美不勝收，值得一遊。

▲▼東港婦女會到大鵬灣玩救在地觀光。

立法院顧問同時也是東港子弟的蘇清泉認為，東港大鵬灣有很大的潛力，是顆被忽略的明日之星。透過這次的活動讓在地的婦女姊妹們感受到東港大鵬灣的美景，進而向外傳播東港之美，促進觀光，尤其暑假即將到來，東港大鵬灣、小琉球等絕對值得來此旅遊，品嘗在地美景及美食。

▲大鵬灣遊艇之旅。

東港婦女會理事長蘇主榮表示，因為疫情關係，今年母親節的許多活動都取消了，如今隨著疫情的趨緩，邀請婦女會的姐妹們一起出遊聚餐透透氣，是很必要的。台灣女性是家庭非常重要的穩定力量，也是地方消費的主力，透過這次的活動，除了讓姐妹們能夠舒壓舒壓之外，又能促進地方的觀光，可說是一舉多得。

►Her繼續特賣「Kiehl’s契爾氏 激光極淨白淡斑精華」

►二手票券豐富你的生活