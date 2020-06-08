109年屏東縣語文競賽潮州區初賽　南榮國中獲5金2銀

▲屏東縣南榮國中109年屏東縣語文競賽潮州區初賽，獲5金2銀，國中組金牌獎最多 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州區6、7日二天在屏東縣春日國小辦理109年屏東縣語文競賽潮州區初賽，屏東縣私立南榮國中大放異彩榮獲5金2銀，全區國中組金牌獎最多。

南榮國中參加區賽的選手表現優異，獲得多項良好成績，得獎學生，國語演說第一名林宸安，閩語朗讀第一名林瑤恩，英語演說第一名倪翰邑，國語字音字形第一名陳彥伶，寫字第一名李易達，國語朗讀第二名葉沛芸，作文第二名李軒岑。其他客語演說、客語朗讀、客語字音字形、閩語字音字形等項目均直接晉級縣賽。

拿到國語演說第一名的林宸安表示，平常在家努力練習，並經指導老師的用心指導，在比賽時呈現最好的成果。

寫字比賽的選手李易達說，平常練習書法時，對於書寫字體的區別沒有太多的限制，但經由老師的指導，才真正了解比賽時不能隨性的書寫，字體還是以端正的楷書字體為準，所以勤加練習，這次才能榮獲寫字第一名。

國語字音字形的選手陳彥伶表示，這次參賽，壓力一直很大，除了要顧及學校課業外，還要兼顧區賽練習，還好有導師和指導老師的時常鼓勵和指導，讓他能安心練習和增加自信心，全力以赴，獲得國語字音字形第一名，感覺一切的辛苦都值得。

作文李軒岑認為作文能力的提昇就是要不斷的練習寫作，她想到每每學校早修和夜闌人靜時的提筆苦思，都是累積臨場比賽的實力，也感謝指導老師傳授最佳的寫作技巧以及持續的鼓勵和陪伴。

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