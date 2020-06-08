婦買完小白菜忘記回家路　枋警帶回菜市場...攤販給答案

▲屏東縣枋寮警分局石光派出所警員林珈全、羅志文 ，根據阿嬤手上小白菜助其返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣佳冬鄉昌隆村的民宅前，民眾報案有一高齡老婦人需要幫助，枋寮警分局石光派出所警員林珈全、羅志文到場後，詢問老婦人的家在哪個方向，婦人只記得要穿過大馬路再接上一個巷子就能回到家，這個提示範圍太廣著實讓員警十分苦惱，還好細心的員警發現阿嬤手上提著一包小白菜，判斷婦人剛買完菜，決定前往菜市場攤販詢問。

警方來到菜市場一一詢問攤販後，雖然不知確切住址，但總算有一攤販知道她住在玉光村，警方根據阿嬤描述的巷子道路寬度，找到第六條巷子後，終於聽到阿嬤激動地用台語說「就是這搭」，開心地提著小白菜走向家門，並感謝警方的熱心協助。

枋寮分局長黃國源表示，為預防長者或其他心智障礙者走失，家屬可為親愛的家人向屏東基督教醫院窗口（承辦人林惠貞08-7384033； 0987627318）免費申請「失智老人愛心手鍊」，員警亦能代為受理送件申請，若有走失情形發生時，警察等單位就可以用手鍊上的編號查詢家屬聯繫方式，順利聯繫家屬及時帶回家人。

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