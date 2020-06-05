屏東鹽埔國中50年來第一位榜首　鄭金玉留縣升學以醫學系為目標

▲屏東縣鹽埔國中學生鄭金玉109年度國中會考共列屏東縣、也是全國榜首，是該校50年來第一人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

109年度國中會考，屏東縣鹽埔鄉鹽埔國中學生鄭金玉成績5A++滿級分，作文六級分，同列屏東縣、也是全國榜首；這是該校創校50年來第一位出現榜首的學生，讓全校師生相當高興。她決定留縣升學，就讀屏東女中，並以念醫學系為目標。

鹽埔國中教務主任潘仕豪說鄉，教育採取向下札根策略，老師平常到鄉內小學指導小朋友太極拳、太極劍等體育項目，讓小朋友練就健全體魄，鄭金王雖沒有武術基礎，就讀小學時因喜歡就加入練習行列。

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升上國中，考上該校體育班，利用課餘練習，代表學校參加屏東縣運，獲得武術金牌；她不但武術精湛，學業成績也名列前茅，代表學校參加屏東縣科展、語文競賽。更難得的是，同學遇到學業上的問題向她請教，她都很樂意的替同學解答，因此在班上非常得人緣。

8年級時，她報考國立中山大學數學人才培育計畫，該數學人才培育錄取的學生以高中生為主，她以國中生身分被錄取，展現她數學的長才，她利用周末、周日到中山大學研習數學課程，在校的學習不被影響。

潘仕豪說，鄭金玉在校參加模擬考時，最後兩次的成績都是A++，作文六級分，參加會考，發揮了她應有的實力，考上好成績。而她會考前生活規律，晚上11點前就寢，沒有特別熬夜。

鹽埔國中校長林燕煌，擔任20多年校長，首任被派任到屏東縣林邊國中時，該校就出現狀元；隨後轉任萬丹國中同樣產生狀元；轉任鹽埔國中第1年，該校也出現狀元，贏得狀元校長的名號；他說，是同學努力的結果。

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