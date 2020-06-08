疊椅子、火鍋大賽！　南投市銀髮族「桌遊」這樣子玩！

▲南投市社區關懷據點，結合市立圖書館多元閱讀計畫，專為年長者設計，玩起來簡單又趣的桌遊活動。（圖／南投市公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

社區照顧關懷據點在疫情防疫期間暫停辦理，長輩在家期間，時常詢問社區，何時可以開始到社區參加活動。南投市自6月起恢復辦理據點活動，同時以銀髮族「桌遊」活動率先登場，讓長輩接觸不同方式的活動，增加多元學習的樂趣。

南投市市立圖書館結合多元閱讀計畫，設計簡易的桌遊教具，桌遊不光只是年輕人或在學學生可參與，也變成老少咸宜的益智遊戲。透年長者專屬且輕鬆簡單好玩桌遊，讓長者在遊戲過程，得到良好的學習效益。

社區關懷據點的桌遊活動，名稱及玩法新鮮又有趣。例如，「德國心臟病」是利用多種水果，反覆的出現過程，訓練長者的加法能力（頭頭腦運動），以增加長者的專注力、反應力。

南投市芳美社區發展協會理事長呂茂乾表示，桌遊「疊椅子、火鍋大賽」，可訓練長者的手眼協調能力，與增進團隊合作關係，也可以讓他們放鬆心情，與其他長著互動，身心愉快。

南投市長宋懷琳表示，台灣目前65歲以上人口，已佔總人口比率已達14%，正式進入高齡化社會，這些高齡者或銀髮族群，是高齡化國家發展的重要資源，也是一項社會資本。

如何讓這些長者在日常生活中透過學習與團體接觸，讓自己能夠健康老化、活躍老化，過著自主充實又有尊嚴的老年生活已刻不容緩。露懷琳表示，市立圖書館安排的桌遊課程，可讓長輩動動腦、動動手，讓身體適度的伸展。

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