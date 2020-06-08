搶票預備！台鐵端午連假加開114班車　6/10凌晨起開放訂票

▲台鐵端午連假加開114班車，6/10凌晨起開放訂票。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

因應端午連假疏運旅客需要，台鐵局自6月24日起至6月29日6天期間，全線加開各級列車總計114班、加掛車廂486輛，於6月10日0時起，開放網路及電話語音訂票。

台鐵表示，這次加開列車包含東部地區6月25日至28日加開「樹林－花蓮」直達優惠復興號8班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價；另為加強疏運旅客，開放新自強號每列次於乘車當日限量發售120張無座票，並於6月24日至29日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

請繼續往下閱讀...

▲台鐵端午連假加班車規劃。（圖／台鐵提供）

端午節假期車票自6月10日0時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站（網址：http://www.railway.gov.tw）及各車站時刻公告。

端午假期常態實名制優先訂票部分，自6月10日0時起至6月12日24時止優先提供符合實名制資格旅客得以實名制方式預訂6月24日至6月29日之乘車票，未訂完之座位自6月13日0時起全面開放一般旅客訂票。

▲台鐵端午連假東部實名制列車班次表。（圖／台鐵提供）

7班常態實名制車次如下：花蓮為206次（周六行駛）、207次（每日行駛）、238次（周一至六行駛）及240次（周日行駛），供身分證字號U開頭及符合資格旅客優先訂票。

台東為405次（周六、日、一行駛）、408次（每日行駛）及431次（每日行駛），供身分證字號V開頭及符合資格旅客優先訂票。

6月24、25日及27、28日東線加開6班實名制自強號列車，於6月11日0時起開放109年3月1日以前設籍花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身份證統一編號第1碼為U或V及上開二者之配偶與直系血親一親等國民訂票。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢