拒與美加等國聯合「譴責港版國安法」　日本撇清：已向中國表態

▲日本官房長官菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

美國、英國、澳洲以及加拿大5月28日針對中國大陸通過港版《國安法》發表聯合聲明，但如今卻傳出美英等國原本已邀請日本共同發表這份聲明，卻遭到安倍政府拒絕，只因日本有意「改善與中國的關係」，讓歐美各國大失所望。日本官房長官菅義偉8日被問及此事僅表示，「美英兩國對我國作法給予肯定，感到失望的傳言絕不屬實。」

根據《共同社》獨家報導，美英澳加四國針對中國發表了聯合聲明，表達對港版《國安法》一事「深表關切」，聲明中強調，此舉違反1984年《中英聯合聲明》中規定以一國兩制方式歸還香港。報導稱，美英澳加四國在發表聲明前曾邀請日本共同發表此份聲明，卻遭拒絕，原因是日方有意繼續實現邀請中國國家主席習近平訪日的計畫，因此不想過度刺激中國，加深對立，不過此舉也讓歐美各國感到失望。

菅義偉8日在例行記者會上被問及美英等國聯合聲明相關一事，他表示，「對於外交上的溝通不便詳細回應。」不過他也強調，美英各國對日本感到失望一事，絕非事實。就港版《國安法》，他則表示，「日本已經早於他國向中方直接且明確地提出憂慮。」

另一方面，菅義偉在記者會上也提到，與共享基本價值與想法的G7等相關國家，緊密合作也非常重要。

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