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「別再奢求出國」醫：現在可全台旅遊已要感恩　示警台灣鬆綁邊境後果

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▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

▲謝宗學認為，國民或國外旅遊業者都要有一個認知，國際旅遊在幾年內無法恢復。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩，國內7日起生活管制大規模解封。而中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學則提醒，國際疫情仍然嚴重，生活在台灣平日可以自由上街、孩子們可以正常上課、假日可以到全台各地旅遊，已經要感恩了，「不要再奢求出國旅遊」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7日表示，解封之後、疫苗出現之前怎對抗？他拿出「口罩服從度數理模擬」指出，國內立即可使用病床數約3000床，緊急時擴大範圍可至6000床；如果有境外移入病人出現，且國人配戴口罩情況未達6成，很快就會出現緊繃、醫療崩壞；如果可達7成，可撐約200天後達到醫療緊繃點；若能夠達到8成的遵從度，就可把醫療量能拉很長，好好醫治病患。

請繼續往下閱讀...

謝宗學8日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，不管是國民或國外旅遊業者都要有一個認知，國際旅遊在幾年內無法恢復，現在台灣只要鬆綁邊境，結局就是疫情爆發，經濟全面崩壞！

▲墾丁地區6日湧入超過3萬名以上遊客，墾丁大街出現大批遊客 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼墾丁地區6日湧入超過3萬名以上遊客，墾丁大街出現大批遊客 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲墾丁地區6日湧入超過3萬名以上遊客，墾丁大街出現大批遊客 。（圖／記者陳崑福翻攝）

謝宗學說，台灣因為防疫得當，7日開始解封國內各項限制，媒體不再大幅報導國際疫情，專注報導國內各項議題，彷彿回到疫情前的情景，容易讓一般民眾產生錯覺，好像一切應該回歸如常。

謝宗學強調，事實上，國際疫情仍然嚴重，「我們生活在台灣平日可以自由上街、孩子們可以正常上課、假日可以到全台各地旅遊，已經要感恩了，不要再奢求出國旅遊。」

謝宗學認為，這樣的要求在其他因疫情生活水深火熱國家的民眾眼中，根本是不可思議的幻想！有效、安全的疫苗研發成功前，好好發展國內旅遊才是實際該做的行動。

▼謝宗學發文。（圖／翻攝「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書）

「可全台旅遊已要感恩，別再奢求出國」　醫謝宗學示警台灣現在鬆綁邊境後果。（圖/翻攝「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書）

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