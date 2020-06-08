男高速自撞中山橋分隔島　車門鈑金整片掀開...人噴飛爆頭亡

▲男子駕車高速自撞分隔護欄，噴飛車外爆頭慘死。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市中山區8日凌晨3時許，一名男子駕車從中山北路往北開上中山橋，疑似車速過快，不慎在彎道處失控自撞橋中分隔島，強大的撞擊力把整片車門撞掉，一塊鈑金甚至卡在路燈桿上，而男子則被拋飛到對向車道，頭顱破裂當場死亡。警方已在現場進行拍照採證，將調閱監視器釐清事故原因。

據了解，事發時張姓駕駛（29歲）借來的深色福特轎車，由南往士林方向開上中山橋，卻不慎失控自撞路中分隔島，左側車身大面積與水泥座摩擦，整塊鈑金都被撞爛，而駕駛則疑似在高速撞上時被甩出，頭撞到路燈桿後再噴飛到對向車道，當場頭顱破裂慘死，轎車後座佈滿死者腦漿與血塊。

▲轎車左側車身嚴重變形，車輪也脫落在地。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方獲報到場，發現分隔島上的路燈桿還卡著一塊車身鈑金，整片金屬呈環狀包覆住燈桿，可見當時車速不慢。警方同時在現場找到2塊輪胎，研判是撞擊時從左側車身噴飛，根據擦撞痕及掉落的車身碎片研判，車輛在撞擊後還往前滑行約50公尺。

事故後有名自稱是轎車車主的男子騎機車到現場，詢問警方一些事項後便離開。由於張男疑似未繫安全帶，事故後噴飛在路中明顯死亡，警方已在現場進行交通管制，同時進行事故現場的量測、拍照及採證工作，將調閱監視器釐清事故原因，酒測值則有待抽血判定。

▲現場留下長長的撞擊痕跡。（圖／記者游宗樺翻攝）

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