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杏仁哥點名陳家欽：查我沒用，有千千萬萬個我！嗆上街討公道　警急部署3地

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罷免投票當天，杏仁哥就坐在韓國瑜記者會台下。（圖／東森新聞）

▲罷免投票當天，挺韓大將杏仁哥就坐在韓國瑜記者會的台下，情緒十分激動。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市長韓國瑜確定遭罷免，議長許崑源又驚傳墜樓身亡，無法接受雙重打擊的挺韓大將杏仁哥，開直播怒嗆說要找民進黨算帳，還要走上街頭抗議，絕不會讓議長白白犧牲；他還點名警政署長陳家欽，「追蹤調查我沒有用，當民進黨引起人民的公憤時，會有千千萬萬個我。」警方就怕韓粉失去理智，分別在民進黨市黨部、光復高雄總部和台灣基進黨部屬大批警力，不敢大意。

韓國瑜在罷免投票當天舉行記者會，下台一鞠躬。而挺韓大將杏仁哥也在場，情緒相當激動，哭紅雙眼吶喊替韓加油打氣，「我一定挺你到底，我們不會離開，加油，謝謝你們，我們不再淹水了，市長謝謝你。」

▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲▼韓國瑜在罷免投票當天舉行記者會，挺韓大將杏仁哥就坐在台下，情緒十分激動。（圖／記者李毓康攝、東森新聞）

罷免投票當天，杏仁哥就坐在韓國瑜記者會台下。（圖／東森新聞）

韓國瑜遭罷免不到幾個小時，許崑源驚傳墜樓身亡。杏仁哥得知消息開車趕往殯儀館，在途中開直播數度哽咽流淚，大聲飆罵民進黨，「議長是我的老大耶，這筆帳絕對找你們民進黨討，走上街頭是一定要的了啦，好不好？因為這個政黨太齷齪了啦」、「議長我們不會讓你白白犧牲。」

對此，警方就怕韓粉失去理智，分別在民進黨市黨部、光復高雄總部和台灣基進黨部屬大批警力，2、3輛警車待命，4到5名員警駐守，更架設攝影機，還準備阻擋柵欄，絲毫不敢大意。

杏仁哥7日也在臉書發文，「現在是弔唁，治喪期間，警政署長陳家欽，你不用派下署追查我的行蹤，我直接用臉書向你說明，我在家裡。追蹤調查我沒有用，當民進黨引起人民的公憤時，會有千千萬萬個我。」

杏仁哥點名陳家欽：追蹤調查我沒有用！嗆走上街頭討公道　警漏夜部署3地。（圖／東森新聞）

▲▼警方怕韓粉失去理智，在三地部屬大批警力，2、3輛警車待命，4到5名員警駐守，更架設攝影機。（圖／東森新聞）

杏仁哥點名陳家欽：追蹤調查我沒有用！嗆走上街頭討公道　警漏夜部署3地。（圖／東森新聞）

▼杏仁哥點名警政署長陳家欽。（圖／翻攝杏仁哥臉書）

杏仁哥點名陳家欽：追蹤調查我沒有用！（圖／翻攝杏仁哥臉書）

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