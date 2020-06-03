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社會 社會焦點 保障人權

駕駛闖紅燈挨罰2700元怒告　警：你要看號誌，不是跟車

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記者黃翊婷／綜合報導

黃姓駕駛2019年7月19日下午3時許開車行經台中市西屯區中科路與環中路二段路口，因為闖紅燈被警員攔下，雖然他強調經過路口時仍是黃燈，但還是收到一張2700元的罰單，這才決定提起行政訴訟。不過，台中地院法官勘驗警方密錄器畫面，認為黃男主張不足採信，最後判他敗訴，全案仍可上訴。

台中市西屯區中科路與環中路二段路口。（圖／翻攝自Google地圖）

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

黃男在判決書中主張，警員當時無法從車子的行車方向看到紅綠燈變換情形，怎麼能一口咬定他有闖紅燈的違規行為，況且警員提供的圖片雖然有圈出紅燈，但那個號誌燈並非他行經的方向，「與我不同方向的車輛全部都在停紅燈，這代表我沒有闖紅燈啊。」

不過，從警方的密錄器畫面看來，當時黃男駕駛一輛黑色小客車行經中科路與環中路二段口，接著通過中科路的停止線並駛進路口，警員見狀立刻以手勢示意停車受檢，上前第一句話就是「已經紅燈了，你不能再出來」，黃男卻頻頻強調當時是黃燈，另一名警員隨即表示，「我們是看紅燈你還出來，才攔你下來」。

黃男一聽更加不滿，他回答「我是跟在那台車後面」，警員則說，「你要看號誌，不是跟車」、「你前面那台應該是黃燈，但你的時候已經確定是紅燈了」。最後黃男表明會收下2700元罰鍰的罰單，但拒絕簽名，同時一再強調經過路口時明明是黃燈。

台中地院法官認為，這起事件是警員親眼目睹的結果，執法人員以「目睹」方式舉發闖紅燈的違規行為，依據道路交通管理處罰條例之規定並無不可，況且從密錄器畫面中也可以發現，該路口從綠燈轉紅燈共有38秒，與時制計劃表相符，可見警員目睹黃男闖紅燈並無誤判，最後裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。

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