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▲台灣香檬原汁爽口解膩，營養師：營養價值高於檸檬。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者楊詩益）

▲清涼爽口、營養價值高的香檬原汁，近幾年受到消費者喜愛。（圖／記者楊詩益攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

說到養顏美容果汁，可能不少人第一個想到的會是檸檬汁，但是近幾年來，開始有不少人飲用香檬原汁，因為來自台灣的香檬，其實比檸檬更富有營養價值，知名營養師陳怡錞表示，香檬從果皮到果肉 都含有很豐富的營養素，在果肉當中含量最豐富的就是維生素C。

▲知名營養師陳怡錞表示，香檬最指標性的成分就是川陳皮素，川陳皮素是所有柑橘類當中含量最高的。

陳怡錞營養師提到，香檬最指標性的成分就是川陳皮素，因為香檬的川陳皮素是所有柑橘類當中含量最高的，川陳皮素在實驗當中也有證實，它的功效是促進新陳代謝以及可以預防一些生活造成的慢性健康問題，並呼籲民眾，「如果要挑選香檬相關產品，建議第一個要挑選台灣原生種的香檬，營養成分會比較高，再來如果是製程果汁類型的產品，盡量挑選100%的原汁，無添加的會更好， 因為原汁的營養成分，會比濃縮還原的果汁來的更高一些，最後民眾還可以挑選有國際認證的產品，喝起來可以更放心」。

▲本土品牌「台灣好田」生產的香檬原汁，主打100%原汁原味，喝起來去油爽口。

主打100%原汁原味，本土品牌「台灣好田」生產的香檬原汁，以整顆香檬連皮壓榨的方式，使果皮的營養成分連同精油一起榨入原汁中，可幫助維持身體健康，促進新陳代謝等好處， 喝起來去油爽口，讓消費者一試成主顧！消費者表示，「香檬跟檸檬汁比較起來，香檬不只會有一個酸度，也會有個香味在，像我每天都會喝水，一早起來可能要喝350cc左右，我就會加一匙的香檬，它會讓我喝水不是那麼單調又好喝，又可能同時補充水分跟維他命C」。

▲消費者表示，香檬跟檸檬汁比較起來，香檬不只會有一個酸度，也會有個香味在。

香檬原汁不僅可以加水食用，也可以加入飲料、料理一起食用，有消費者提到，現在都用香檬原汁取代檸檬，「譬如說夏天我喜歡喝西西里咖啡的口味，我就會加到咖啡裡面，或是女生有時候就是為了夏天想要養顏健身，我們會吃生菜沙拉，就可以用它來取代，沙拉醬的熱量」。

▲香檬原汁可以加入飲料、料理一起食用，有消費者提到，現在都用香檬原汁取代檸檬。

嚴格把關產品品質，台灣好田嚴選的台灣原生種香檬經化驗分析，營養價值相較日本許多，是品質最優良的品種，富含豐富香檬植化素成分，不僅通過SGS 470項的農藥檢驗，連續2年獲SNQ國家品質標章，今年更榮獲世界品質評鑑金獎，好喝又健康，就用100%香檬原汁來調理你的生理機能。

▼嚴格把關產品品質，台灣好田「香檬原汁」今年榮獲世界品質評鑑金獎。