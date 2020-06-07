好市多手推車「鑽車縫卡住」...惹怒大票人　網一看車款秒抖：敢這樣撒野

▲硬拉推車進車縫。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前到好市多採購，在室內停車場等車位時，愣見女車主硬拉手推車進狹窄的車縫中，自私行徑讓她傻眼，同時也惹怒大票愛車人士，紛紛開罵「肉搜一下啊，沒公德心的女人」、「如果車被這樣刮花，拳頭都硬了」。

女網友5日在賣場停車場目擊這一幕後，氣得在爆廢公社發文，「今天到台中美式賣場，等車位時看到這位小姐，硬要把手推車塞進跟隔壁車的中間，超誇張的，要各位是旁邊車主，你會……？如果是我一定抓狂，還有為什麼車頭不要直接進去，這樣下貨不是比較方便？」

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▲網友們看完都氣噗噗。（圖／翻攝自爆廢公社）

原po進一步表示，該位女車主是硬擠進去，直到卡住了才下貨，「我本來要再前進一點，可以拍到正中間，但前面碰巧有車位，所以急忙丟下手機。一開始是要等她那個位置，剛好看到誇張的舉動，而且我把車窗打開直接拍照，她應該也有看到，但不以為意。」

對於這種貪圖方便的自私行為，網友們的怒火一秒被點燃，「當年好像有一個小鬼直接從這種縫把車嚕過去，然後賓士就刮花了」、「難怪有時去完大賣場，總是會有一些莫名其妙的刮痕」、「X！刮到車會氣死」、「這種人真的很討厭」、「要我的車會跟她拚命」；另外，還有眼尖網友直呼，「旁邊那一台是M7！可以買三菱兩台了，還敢這樣撒野！」