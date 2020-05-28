被鏈鎖2500元求出遊！車主竟是「台灣最大名流招待所所長」　曝回電結果

▲超帥機車遭「強制上鎖」！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

說到五六年級生的「把妹神車」絕對是這一台名流100！日前有男網友傻眼PO文，愛車好端端停在路邊被上鎖，對方還寫紙條「可以帶我出遊嗎？一日費用2500可以嗎？」車主本尊呂先生也曝光，是全台最大的名流收藏家，他笑稱真的致電給對方，原來這部車藏了滿滿初戀回憶。

騎著拉風超酷炫出場的，就是被民眾鎖車的苦主呂少閎，日前他在《爆廢公社公開版》指出，某日把愛車停在藥局，龍頭被貼上一張莫名其妙的紙條，「先生：抱歉鎖住你的車，只因想連絡你，想找回以前的回憶，你可以帶我出遊嗎？一日費用2500可以嗎？」下方則落款「吳小姐。2020.05.26。11：30。」

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▲騎名留把妹當年超蝦趴！（圖／東森新聞提供）



事後，呂少閎回電給吳姓女子，原來對方的初戀也是搭乘這部車出遊，「想找個回憶而已！」不過雙方都有家庭怕引起誤會，最後遭到呂少閎給拒絕了。事實上，呂少閎是台最大的名流收藏家，手邊就有20台以上，也成立「名流家族」、「名流招待所」。

被上鎖的這台更是經典中的經典，呂少閎表示，「民國71年，台灣出的第一名流100，是我3、4年前從日本進口的！」就連影帝李康生也是收藏控，他分享被警察攔檢糗事，「我以為要開單，結果沒有，他跟我聊名流的車子。」

▼李康生也是愛好者！（圖／東森新聞提供）

