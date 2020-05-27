《韓國瑜給年輕人的10件禮物》慘遭賣場9元出清　網友爆氣「太過分了」

▲《韓國瑜給年輕人的10件禮物》慘遭賣場9元出清。（圖／翻攝自臉書）

記者洪菱鞠／綜合報導

距離高雄市長韓國瑜罷免投票只剩下10天，韓國瑜接下來的動向備受各界高度關注，就連與他相關的書籍也引起熱議。有網友發現一本《韓國瑜給年輕人的10件禮物》的書，原定價300元，竟慘遭賣場業者狠打0.3折出清，氣得幫韓國瑜打抱不平，在臉書社團發文直說「太過分了，韓市長的忠告，竟然只被賣9元！」

據了解，2018年10月底出版的《韓國瑜給年輕人的10件禮物》，內容從韓國瑜經典語錄出發，作者張凱文在自序中提到，希望透過韓國瑜的態度和特質，給予年輕人一些人生的啟發和努力的方向，另外也指出韓國瑜參選高雄市長期間，提出「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」，方法簡單又有效，認為韓國瑜領導團隊的執行力沒問題，相信將帶領高雄市的經濟重返榮耀，也期許台灣政壇可以出來更多的「韓國瑜」們。

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另外，雖然作者自序中也寫到，「我發現我自己在撰寫的過程裡，我重新找回了自己出版的初衷，就是不在乎出版的收入高低，單純把自己認為正確的知識與方法，透過書籍傳達給讀者們。」但也料想不到如今竟然便宜到僅9元就能入手，而PTT上有網友看到後驚訝的發文表示「居然滯銷到只賣9元，不是9折也不是90元，是9元？」、「有10個禮物，好歹賣10元好嗎？」

其他網友們也紛紛留言指出「看來囤很久了 書邊都皺掉了」、「二手一本十元差不多這個價 黑這個沒意義 老實講」、「二手本來就這個價 博客來還賣270」、「杯墊差不多是這個價錢沒錯啊！再貴我就買不下去了」、「賣9元也沒人有勇氣拿去結帳」。