徐巧芯批王浩宇：惡意連結不幸與政治立場「民進黨應開除黨籍」

▲桃園市議員王浩宇發文引發抨擊。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

記者楊亞璇／台北報導

高雄市議會議長許崑源6日墜樓身亡，桃園市議員王浩宇第一時間在臉書發文透露死訊，由於開頭寫著「力挺韓國瑜」被視為消費死者，引起抨擊。對此，北市國民黨議員徐巧芯6日深夜痛批，王浩宇在臉書用模糊的方式，惡意連結許議長的不幸與他的政治立場，呼籲民進黨應該除他的黨籍。

王浩宇6日晚間得知高雄市議長許崑源墜樓身亡消息後，馬上在臉書發文「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，被認為是在消費死者，引起抨擊。王浩宇刪文後在深夜11點40分再度發文，解釋先前發文只是告知訊息，沒有評論之意。刪文只是避免被政治操作。「若因此造成誤會，我願致上最深的歉意。」

此外，民進黨台北市議員梁文傑卻在臉書PO文，「嚇死人，是賭很大嗎？」雖然引起爭議之後已經刪除文章，但還是難以平復藍營支持者的怒火。

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者周宸亘攝）

對此，徐巧芯指出，民進黨籍的市議員王浩宇，在臉書用模糊的方式，惡意連結許議長的不幸與他的政治立場。不管你是挺韓、罷韓，都應該要有基本的人性，這種發文方式與內容糟糕透頂，請公開道歉。

最後她標註「#他已經刪文但有承認發這篇」、「#民進黨應該開除他的黨籍」、「#另外還有梁文傑議員也請道歉」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995



其他人也看了這些...

►高雄市議長許崑源跳樓亡 5分鐘前FB留「這一次，誰會是贏家？」

►高市議長許崑源跳樓身亡 友人悲慟曝「這2件事」造成巨大壓力

►議長許崑源跳樓亡 高雄市黨部：給我們一點時間

更多熱門新聞...

►江啟臣哀悼許崑源：議長驟然離世…令人憂心社會對立加劇

►許崑源曾助馬英九打總統選戰 當選議長後韓國瑜還到場助賀

►高市議長許崑源跳樓亡 王定宇籲政治領袖安撫支持者：死者為大！

►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣