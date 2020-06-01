爆料時力黨工持毒挨告　王浩宇出庭：我是要監督時代力量「沒提他名字」

記者羅志華／台北報導

桃園市議員王浩宇於2018年4月間，開記者會控訴時代力量林姓黨工持有毒品，案經北檢調查後，將林男不起訴；林男主張受風波影響，名譽受極大損害，向報導的各家媒體、在節目討論的名嘴提告，北院6月1日開庭，王浩宇證稱，消息是從林姓基進黨工得知，爆料時並未提及林男姓名，主要是為了監督時代力量。

▲王浩宇表示，時代力量收政府補助應受監督，他先前不到庭是因與議會會期衝突，絕不是「怕出庭」。（圖／記者羅志華攝）

王浩宇表示，他2018年3月時，在綠黨與基進黨的聚會上，從林姓基進黨工那得知時代力量有人涉犯毒品案件，而時代力量要這位黨工退出群組、並要求對外封鎖消息，另外，在綠黨的李姓律師，也向他提到有接到時力黨工的求助。

王浩宇不滿時代力量的做法，違背他們所提倡「公開透明」的理念，於2018年4月15日在臉書爆料，並於當天開記者會質疑時代力量，過程中都沒有提到林姓黨工的名字，直到媒體挖掘以後，他才得知林姓黨工的名字。

而當時在時代力量內，對此事成立調查小組的導演柯一正證稱，他兩次與林姓黨工談話時，都能感覺到他處於極度焦慮的狀態，確實受此事影響。

王浩宇遭林姓黨工在桃園提告，一審敗訴判賠25萬，目前上訴高院中；本案先前傳他作證，他竟具狀稱「怕作偽證」而不到庭，被網友質疑是否迴避出庭，他在庭外受訪表示，先前的庭期都因與議會會期衝突、不方便到場，絕不是「怕出庭」，而時代力量4年收了1.44億補助，應該受到監督，而林姓黨工也確實有毒品的刑事案件（已不起訴），媒體有報導的自由。

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