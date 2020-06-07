▲後防疫時期變「農特產代銷兼觀光」，陳時中倡樂活6縣市輪流跑。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心成立139日，天天舉辦記者會，隨著4月底疫情趨緩，「嘉玲」連續多日來報到，全台觀看人數最多的疫情記者會，無意間成了業配場，先是指揮中心長桌前出現芭樂、石斑等農產品，到5月底「防疫五月天」親赴墾丁推廣國旅，後疫情時代的指揮中心逐漸失焦，但也為生活解封後的促進消費與旅遊，奠定示範基礎。

全台各大業者嗅到指揮中心記者會的帶貨能力，始於4月27日荷蘭煎餅事件。

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荷蘭為感謝台灣在疫情期間援助口罩，於國王日空運3999朵鬱金香與荷蘭煎餅來台，指揮中心場佈時，將鬱金香與煎餅擺在陳時中座位前。記者會結束後，陳時中打開煎餅，引發張上淳、周志浩等人圍觀，畫面引發網友熱議，同日該牌煎餅也在電商平台上全數脫銷。翌日，指揮中心為慶祝零確診，為現場媒體準備象徵「歸零」的龜苓膏，再度引發搶購熱潮，也奠定陳時中「最強業配王」的地位。

▲指揮中心慶祝零確診請媒體吃龜苓膏，當天業者賣到脫銷。（圖／記者趙于婷攝）

細數指揮中心記者會上出現的業配品，除了象徵性的龜苓膏外，各地也陸續送來農漁花卉祝賀。在4月底、5月中連續多天零確診期間，指揮中心前長桌，曾出現大西瓜、芭樂、蓮子與石斑魚等，陳時中皆會在介紹農產品之時，同時賦予意義，例如8天零確診時的芭樂，象徵「八天都很快樂」，石斑則是「以石慶十，十全十美」；蓮子象徵「疫情連止」。

指揮中心的影響力不限於桌上業配，各大商家也搭上指揮中心熱潮，推出「零確診」促銷活動，舉凡旅宿、零售與電商等，皆針對不同產品推出買一送一活動，更有業者搭上「嘉玲」潮，針對姓名寄出優惠。在首度出現連6日零確診時，指揮中心記者會最多同時有10萬人在線觀看，記者會成為「全台夯劇」，風光一時無兩。

▲▼在疫情記者會上出現的農產品業配。（圖／記者洪巧藍攝、指揮中心提供）

而就在在此氛圍下，另一項更大型業配展開。

4月30日，陳時中在記者會上宣布，因應疫情趨緩，將推出防疫新生活指引，只要維持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離，就可放心進行戶外活動。

職棒開開放觀眾入場，成了生活解封的首部曲，隨後陳時中更率防疫團隊到鬍鬚張大啖滷肉飯，示範用餐社交距離；5月17日更拋出「要將記者會移到戶外開」，被外界視為大解禁前奏。

3天後，指揮中心在5月20日總統就職當日宣布，首次戶外記者會將移師墾丁；5月23日，陳時中與防疫四月天，和屏東縣長潘孟安一同現身墾丁大街，所經之處均被民眾層層包圍，到訪的餐廳與旅宿，甚至穿的花襯衫、木屐，也成為新聞素材，超強吸客效應，也讓各縣市紛紛爭取到訪，也讓陳時中轉而成為「國旅推廣王」。

▲陳時中首場戶外記者會在墾丁，花襯衫與木屐都成為話題。（圖／記者林敬旻攝）

6月7日生活大規模解封，1月20日成立的指揮中心，雖然考量國際疫情嚴峻，暫時不解散、不降級，仍考量到國內幾無疫情，加上社區已過安全期，決定調降記者會開設頻率至每週一次。

指揮中心「在線」期間，除了守住台灣健康，也創下多項防疫以外的創舉，但各國陸續解封首波開放名單未納入台灣，也也讓被討論數次的普篩問題，再度浮上檯面。台灣守住社區，相當於通過了疫情期中考，但後疫情時代，還有邊境開放、境外生入學等議題待解決。退居幕後的指揮中心下一步該怎麼走？各界都在看。

▼防疫五月天到台南與顏振發手繪海報合影。（圖／記者洪振達攝）

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