「真的非常不捨！」吳敦義：許崑源是我非常好的朋友…一路好走

記者袁茵／綜合報導

國民黨市議會議長許崑源於6日晚間8時45分從住處跳樓身亡，震驚國內政壇。對此，前國民黨主席吳敦義表示，他真的非常不捨，希望許崑源能一路好走。





▲前國民黨主席吳敦義。（資料照／記者李毓康攝）

針對許崑源跳樓，吳敦義6日晚間於臉書上表示，「聽到這個震驚又難過的消息，真的非常不捨。崑源議長是敦義的非常要好的朋友，現在只希望家屬節哀…崑源兄能一路好走…」

許崑源過去曾以無黨籍身分獲選高雄市議員，2008年時幫助前總統馬英九助選，而在2018年12月25日時，高雄市議會首次以記名投票的方式辦理正、副議長，許崑源以38票獲選議長，當時高雄市長韓國瑜還現身道賀。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

其他人也看了這些...

►高雄市議長許崑源跳樓亡 5分鐘前FB留「這一次，誰會是贏家？」

►高市議長許崑源跳樓身亡 友人悲慟曝「這2件事」造成巨大壓力

►議長許崑源跳樓亡 高雄市黨部：給我們一點時間

更多熱門新聞...

►江啟臣哀悼許崑源：議長驟然離世…令人憂心社會對立加劇

►許崑源曾助馬英九打總統選戰 當選議長後韓國瑜還到場助賀

►高市議長許崑源跳樓亡 王定宇籲政治領袖安撫支持者：死者為大！

►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣