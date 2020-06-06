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快訊／民進黨哀悼許崑源：尊重亡者家屬　各界不應隨意臆測

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記者陶本和／台北報導

國民黨高雄市長韓國瑜遭93萬票罷免成功，但一路挺韓的63歲同黨籍市議長許崑源6日深夜10時許跳樓身亡。對此，民進黨發言人顏若芳表示震驚與哀悼，民進黨也呼籲各界應尊重亡者與家屬，不應隨意臆測評論。

▲高雄市議長許崑源、高雄市長韓國瑜。（圖／資料照）

▲高雄市議長許崑源、高雄市長韓國瑜。（圖／資料照）

韓國瑜遭93萬票罷免成功，一路挺韓的63歲同黨籍市議長許崑源6日深夜10時許跳樓身亡，市府、幕僚都相當震驚，韓國瑜深夜11時許也親自抵達九龍殯儀館，緊握家屬的雙手慰問，有家屬跪地痛哭，一旁許的助理不滿拍攝，上前擋住鏡頭，現場一度陷入混亂

顏若芳晚間表示，高雄市議會議長許崑源今晚傳出墜樓身亡的意外消息，民主進步黨對此表示震驚與哀悼之意，並盼家屬節哀保重。

顏若芳指出，由於相關情形仍有待警方進一步釐清，民進黨呼籲各界應尊重亡者與家屬，不應隨意臆測評論。

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