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許淑華南下全程陪同　罷韓93萬票通過‥「拍下韓國瑜落寞一幕」

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▲▼許淑華南下全程陪同　罷韓93萬票通過‥「拍下韓國瑜落寞一幕」。（圖／翻攝自臉書／許淑華）

▲許淑華南下全程陪同，拍下韓國瑜落寞身影。（圖／翻攝自臉書／許淑華）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案93萬票通過，立委許淑華6日特地南下高雄陪同，不僅拍下韓國瑜落寞身影，也在結果出爐後吐露真心話。照片中可見，韓國瑜頭戴棒球帽，神情沉重，沒有太多表情變化。

許淑華在臉書發文表示，民進黨政府下令全體動員，盡全力把韓國瑜趕出高雄，現在有這樣的結果，他們並不意外，「韓市長曾經為一本書簽了這段話：做對的事，幫助弱小的人，有一顆正直的心，面對逆境，都不要失去堅強的勇氣....」

▲▼許淑華南下全程陪同　罷韓93萬票通過‥「拍下韓國瑜落寞一幕」。（圖／翻攝自臉書／許淑華）

▲許淑華發文勉勵韓國瑜及支持者。（圖／翻攝自臉書／許淑華）

回顧韓國瑜1年多前在全台颳起「韓流」，許淑華功不可沒，不僅全程盡力輔選，還多次擔任韓辦發言人及造勢主持人，總是伴隨韓國瑜左右。今年初，韓國瑜在總統大選落敗，許淑華雖成功連任南投縣立委，仍自責哽咽，「我做的還不足」。

▲▼許淑華哭了。（圖／攝影中心攝）

▲許淑華今年初順利連任，卻為了韓國瑜未能勝選落淚。（圖／攝影中心攝）

如今韓國瑜遭罷免，許淑華全程陪伴，事後也發文鼓勵韓國瑜及支持者，讓許多人紛紛留言：「凡事自問無愧於心，一切都有最好的安排」、「真的很不捨，那就放下吧！做自己，過自己的生活」、「未來請韓市長多陪陪家人，好好休養生息，保重身體」。

還有網友說，「韓國瑜輕鬆了，大家應該為他感到開心」、「我們靜待風雲再起，感謝淑華委員，我不知道817之後還能剩多少，但是552沒離開」、「不管結果如何，你們的付出我們都看到了，謝謝你們，辛苦了」。

▲南投第二選區，韓國瑜、許淑華。（圖／翻攝自粉專／許淑華）

▲韓國瑜在政壇崛起，許淑華一路伴隨左右。（圖／翻攝自臉書／許淑華）

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