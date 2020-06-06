快訊／「高雄人辛苦了！」　柯文哲：罷韓結果值得所有從政者警惕





▲柯文哲。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

罷免高雄市長韓國瑜投票於6日舉行，同意罷免票已經超越罷免門檻，所以韓國瑜確定被罷免。對此，台北市長柯文哲表示，這個結果值得所有從政者警惕，「高雄市民這段期間辛苦了！」希望未來要投入補選的人，都能全心全意為高雄。

「台灣史上第一次，罷免縣市長投票通過。」柯文哲6日晚間在臉書上表示，這個結果值得所有從政者警惕，面對選民付託，要永遠心存感謝，更要戒慎恐懼，在民意之前必須謙卑。

柯文哲提到，高雄市民這段期間辛苦了，短短兩年內多次頻繁的選舉，讓高雄始終處於緊張、甚至對立的狀態，但這也代表著，高雄市民希望高雄變得更好的熱切期望。

最後，柯文哲說，罷免通過後勢必又是一波震盪的開始。希望未來有意投入高雄市長補選的人，都能心繫選民，全心全意為高雄，才能不負人民期待，也不負民主的價值與真諦。

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