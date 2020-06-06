韓國瑜遭罷免　江啟臣譴責：執政黨明目張膽操縱罷免案

▲國民黨主席江啟臣針對罷韓發表談話。（圖／記者王亞志攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜成為台灣史上第一位遭到罷免的市長，國民黨主席江啟臣晚間6點於國民黨高雄市黨部發表談話。江啟臣表示，國民黨沒有氣餒的時間，接下來幾天，我將會儘速與韓國瑜市長還有黨內的幹部磋商，討論如何面對接下來的補選挑戰，尋覓適切的人才。

此外，他也批評，執政黨用行政力量明目張膽操縱罷免案，對於台灣民主制度的發展，朝野共同合作面對後疫情世界變局的可能，都有深遠且負面的影響。

江啟臣表示，我們尊重投票的結果，對於高雄市民，我們不但有滿心的感謝，也有許多的歉疚。感謝高雄市民在一年多前，願意給國民黨機會，給韓國瑜市長機會。歉疚的是，我們沒有好好把握高雄市民的溫暖，我們沒有好好回應高雄鄉親的期待，讓高雄市民收回了對於國民黨的期許。

江啟臣表示，在過去一年多的時間，韓國瑜市長帶領的市府團隊，對於高雄的付出，是一點一滴的積累，分分秒秒的堆疊。從道路整平，排水溝清淤、登革熱整治，到各式各樣的城市行銷，都是具體有感的改變，更是國民黨執政的成績單。這樣的市政成績，相信高雄市民都能感受到。

江啟臣表示，高雄市民對於城市進步的期許，對於市府團隊的期待，更勝於我們的努力。面對高雄鄉親的不諒解，面對高雄市民的質疑與挑戰，我們一起面對，我們共同承擔。我們更要繼續努力，回應高雄人民的期待與要求；我們更要持續拚搏，贏回高雄鄉親的熱情與溫暖！

江啟臣表示，對於執政黨用行政力量明目張膽操縱罷免案，我們對此表示譴責與失望。這樣的做法對於台灣民主制度的發展，朝野共同合作面對後疫情世界變局的可能，都有深遠且負面的影響。

江啟臣強調，即便高雄市民在這次罷免投票中作出決定，仍沒有改變國民黨對於高雄的承諾。今天的投票，不是結束，而是開始。是國民黨重新檢視，繼續深耕高雄的開始，更是國民黨重新爭取高雄市民信任的開始。「任憑風雨、繼續向前」是我們共同抱持的信念。國民黨沒有氣餒的時間，接下來幾天，我將會儘速與韓國瑜市長還有黨內的幹部磋商，討論如何面對接下來的補選挑戰，尋覓適切的人才，延續高雄市府團隊的努力與認真，贏回更多高雄市民的信任，謝謝大家。

更多關於韓國瑜罷免案...

► 罷韓燒出國民黨在高雄連B咖都沒有 藍營準備轉移戰場改打這三點

► 國民黨做好失去高雄準備 罷韓成功進入補選「派誰出來都會輸」

► 民眾黨罷韓不表態 柯文哲精算選後亂局趁隙擴大基本盤

熱門新聞...

► 韓國瑜放棄最強武器 罷韓「冰處理」恐成等待被宰割

► 民進黨「代理市長」方案曝光 反制韓國瑜被罷免後打訴訟干擾戰

► 「罷韓不是我們的主場」 徐永明樂觀看待：時力太強勢也不好



►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】