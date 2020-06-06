快訊／高雄市議長許崑源跳樓身亡！遺體送往殯儀館　警方證實

記者柯沛辰、許宥儒／高雄報導
高雄市長韓國瑜6日遭93萬票罷免，不料高雄市議長許崑源晚間從住處跳樓輕生，目前警方已證實消息，現場未發現遺書，遺體送至九龍葬儀館。
高雄市警局表示，許崑源6日晚間8點45分從四維三路住處跳樓身亡，將送往九龍殯儀館，苓雅分局協助處理中。
▲高雄市議會議長許崑源。（圖／記者顏如玉攝）
▲許崑源自住處跳樓身亡，失去生命跡象。（圖／記者許宥儒攝）
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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
記者柯沛辰、許宥儒／高雄報導
高雄市長韓國瑜6日遭93萬票罷免，不料高雄市議長許崑源晚間從住處跳樓輕生，目前警方已證實消息，現場未發現遺書，遺體送至九龍葬儀館。
高雄市警局表示，許崑源6日晚間8點45分從四維三路住處跳樓身亡，將送往九龍殯儀館，苓雅分局協助處理中。
▲高雄市議會議長許崑源。（圖／記者顏如玉攝）
▲許崑源自住處跳樓身亡，失去生命跡象。（圖／記者許宥儒攝）
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