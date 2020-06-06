高市議長許崑源跳樓亡！生前臉書PO文懇請市民、朋友：支持韓國瑜化解危機

記者邱茀濱／綜合報導

挺韓的國民黨市議會議長許崑源，自高雄市長韓國瑜確定被罷免後，晚間竟從住處跳樓身亡。從過去的照片可以看到，2018年九合一大選前，兩人一起出現在各種競選場合，昨日還在臉書發文懇請拜託各位市民好朋友們，共同化解高雄這次的危機，表態「支持韓國瑜」。

▲高市議長許崑源跳樓身亡。（圖／記者宋德威攝）



▲許崑源晚間驚跳樓身亡。（圖／翻攝許崑源臉書）



高雄市議長許崑源晚間8時45分從住處跳樓輕生，目前苓雅分局警方已證實消息，現場未發現遺書，遺體送至九龍殯儀館。據悉，許崑源生前非常支持韓國瑜，幾乎每篇臉書貼文都是和韓國瑜有關。

▲高市議長許崑源生前非常支持韓國瑜。（圖／記者宋德威攝）



他曾在2日發文指出，請當初投票給韓市長的市民，思考這一年半以來，高雄有沒有比過去20年更進步，「如果『是』，就請各位繼續支持韓市長，讓高雄有繼續進步和改變的機會。」

▲許崑源晚間跳樓身亡。（圖／翻攝許崑源臉書）



另外，他也對2018年沒投票給韓國瑜的市民朋友喊話，過去路不停、水溝不通，韓國瑜任職後是否改善，如果過去二十年做不到的基本建設，韓國瑜慢慢做到了，大家是不是也應該給他一個公評，難道大家不希望看到高雄的發展越來越進步嗎？」

最後，許崑源指出，高雄在特定政黨有心失去是非、失去正義，也失去真相，擔心因此失去改變的機會，並強調高雄未來一定要繼續向前走，不能再走回頭路，希望市民團結一致，做夥來化解高雄的危機，「支持韓國瑜，感謝大家，謝謝」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995