高市議長許崑源跳樓亡！臉書一小時前貼文：這一次，誰會是贏家？

記者楊庭蒝／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日確定遭罷免，晚間驚傳，挺韓的國民黨市議會議長許崑源從住處墜樓身亡。許崑源曾任高雄市議長，是著名的挺韓大將，在韓國瑜發布千字感言後，還在臉書上分享並表示，這一次，誰會是贏家？怎料發文過後1小時左右就傳出身亡消息。

▲許崑源生前多次在臉書挺韓。（圖／翻攝自Facebook／用心打拼許崑源，下同）

許崑源在韓國瑜罷免投票前，曾在臉書上多次為韓國瑜發聲，跟網友分享韓國瑜任內的政績，光投票前一天單日就發了6篇文。當中提及高雄20年來做不到的基本建設，韓國瑜做到了，懇請市民共同化解高雄危機，支持韓國瑜。

許崑源曾指出，高雄過去路不平、水溝不通，今天，韓國瑜就任有沒有改善了，如果過去二十年做不到的基本建設，韓國瑜慢慢做到了，大家是不是也應該給他一個公評。難道大家不希望看到高雄的發展，越來越進步嗎，像咱最近下這樣大的雨，屋子也沒像以往淹水積水，這就是進步，大家都看得到，罷免國瑜是高雄人的危機，高雄在特定政黨有心失去是非，失去正義 也失去真相，我非常擔心高雄將因此失去改變的機會，未來 高雄一定要繼續向前走，不能再走回頭路，希望市民團結一致，大家做夥來化解高雄的危機，支持韓國瑜，感謝大家，謝謝。

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