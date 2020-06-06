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陳建仁生日領授中山大學名譽博士　「神秘嘉賓」到場獻花祝賀

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▲▼中山大學校長鄭英耀頒授前副總統陳建仁名譽理學博士學位。（圖／翻攝自中山大學網頁）

▲中山大學校長鄭英耀頒授前副總統陳建仁名譽理學博士學位。（圖／翻攝自中山大學網頁，以下皆同）

記者袁茵／高雄報導

因應疫情，國立中山大學6日在西子灣沙灘舉辦博士班畢業典禮暨名譽博士授證典禮，校長鄭英耀頒授前副總統陳建仁名譽理學博士學位，肯定其在公共衛生環境領域及在促進抗疫醫療科技發展方面的卓越貢獻，「神秘嘉賓」前總統府秘書長陳菊也特地前來獻花祝賀。

「大仁哥來了！」陳建仁今天上午現身中山大學沙灘畢典，這也是他卸下副總統職位後，首度出席畢業典禮，在場畢業生近距離見到「大仁哥」興奮不已，紛紛拿起手機拍照留影。

▲▼中山大學校長鄭英耀頒授前副總統陳建仁名譽理學博士學位。（圖／翻攝自中山大學網頁）

陳建仁致詞時表示，感謝中山大學頒授名譽博士學位，讓他更驚喜的是，「今天菊姐、也是我們中山的畢業生，特別來當神秘嘉賓，讓我感到無比榮幸。」

陳建仁說，台灣2370萬善良、勤奮及明智的人民，為了追求理想，攜手努力共同打拼，打造亞洲自由、民主、法治、人權的燈塔。今天早上他和太太與同仁，搭乘高鐵的民主列車來到高雄，看到每一個返鄉投票的人，都充滿了勇氣、信心和希望。設立中山大學是為了紀念孫中山先生，而中山先生這一輩子，都為了追求中國的主權在民、自由民主、平等博愛的奮鬥；經過了一百多年，自由民主法治人權的普世價值，在台灣開花結果。

陳建仁提到，這一次新冠肺炎疫情蔓延，非常謝謝所有防疫的醫療人員犧牲小我、完成大我，也感謝所有在家隔離、在家檢疫的這些人，因為他們犧牲了自己14天的自由，換來了2300萬人可以照常上課、照常上班的機會，台灣就是一個這麼美好的地方。

▲▼中山大學校長鄭英耀頒授前副總統陳建仁名譽理學博士學位。（圖／翻攝自中山大學網頁）

陳建仁也勉勵畢業生，在人生的旅途當中，有「兩隻腳」很重要，第一隻腳就是要有智慧、有科技的創新，第二隻腳更重要，那就是要有慈悲跟憐憫，「當我們把別人需要我們照顧的事情，當作自己的責任，我們才真的成為一名博學、審問、慎思、明辨、篤行的好學者。」

鄭英耀指出，陳建仁在任內推動多項重大改革，其中最廣為人知的是，2003年台灣面臨SARS嚴峻考驗，他除了領導台灣成功抗煞，並積極推動衛生署和疾病管制局組織再造工程，進一歩整合並強化國內感染症醫療體系，促成全民健康保險體制的改革；作為學者，他推出的「飲用水含砷」研究，獲得世界衛生組織及美國國家環境保護局引用，作為設定飲用水中含砷上限的國際標準，「致癌病毒」的研究則捍衛了全人類健康福祉。

陳建仁擔任公職期間，把自己當作小蠟燭「燃燒自己、點亮臺灣」，溫暖、誠懇、專業又具有責任感；卸任公職後，主動放棄副總統禮遇，回到中研院，作上主的鉛筆，繼續最愛的學術研究，此等無私奉獻的胸襟與作為，充份展現「聖墓騎士」的風範，令人敬重、感佩。

6月6日正是陳建仁的生日，為給在高雄旗山成長的他驚喜，中山大學學生特別以「無伴奏合唱」（A Cappella）的方式，演唱生日快樂歌獻上祝福；學校更以成串的「旗山蕉」布置貴賓室，除象徵「中山人才濟濟、西灣結實纍纍」，也比喻與陳副總統的好交（蕉）情，讓陳建仁與夫人羅鳳蘋相當欣喜。

中山大學今年舉辦全國唯一的沙灘畢業典禮，相較於往年，增添熱帶島嶼與浪漫氛圍，出席沙灘畢典的準博士，穿上「中山建校40周年、全新改款、最新亮相」的「台灣青」顏色學位袍，搭配圓形都鐸帽，「尚青」造型帶出海洋冒險精神，他們上台接受撥穗和畢業證書，領受「創造未來、敢於造夢」祝福。

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