陳建仁受邀出席英國會聽證會　分享台灣防疫「重要關鍵」

文／中央社記者戴雅真倫敦3日專電

前副總統陳建仁3日應英國國會下議院衛生委員會主席韓特邀請，分享台灣追蹤疫情經驗，並強調台灣若能以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO），將是台灣、WHO與國際社會的三贏局面。

▲陳建仁以視訊的方式談論台灣防疫經驗。（圖／翻攝自英國國會網站）

視訊聽證會於倫敦時間下午2時30分舉行，由曾任英國外相的韓特（Jeremy Hunt）主持，陳建仁以中華民國（台灣）前副總統身分受邀。

陳建仁在回答台灣未參加WHO的影響時表示，參加WHO可以交流疫情數據與經驗。台灣被排除在外，不僅對全球防疫體系造成缺口，對台灣2300萬人不公平，也無法與國際社會分享台灣經驗。

他指出，若台灣能以觀察員身分參與WHO，對台灣、世界衛生組織、國際社會都好，基本上是win、win、win的3贏局面。

韓特詢問，台灣雖然地理位置距離中國大陸相當近，但目前僅有443例確診，7人死亡，台灣成功防疫的最重要元素為何？

陳建仁表示，謹慎作為、快速回應與超前部署是「台灣模式」成功的3個重要原則。台灣443確診當中僅有7人死亡，死亡率為1.6％。而這443例確診病例當中，只有55例是本土病例，高達88％是境外移入。當中10例沒有確診感染來源，相當於僅有2％。

▼▲台灣機場防疫嚴謹。（圖／記者林敬旻攝）

英國將從8日採行海外入境14天強制隔離檢疫措施，台灣早在3月就開始實施。韓特詢問，台灣入境隔離檢疫政策是否針對疫情嚴重國家，對於成功防疫的國家例如韓國等，是否另立規則。

陳建仁表示，台灣對所有外國入境民眾一律規定居家檢疫14天，這是防範病毒傳播的重要關鍵。因為病毒有潛伏期，染病民眾或許沒有症狀，又或許症狀輕微，唯有透過全面居家檢疫，才能夠成功防止病毒擴散。

他表示，台灣投入相當多人力掌握隔離者狀況，同時使用line等通訊軟體收集隔離者的健康資訊與需求，提供即時協助。居家隔離檢疫者可以得到每天新台幣1000元補助，若有就醫需求會派遣救護車。台灣的居家檢疫措施成效良好，民眾配合度高。

陳建仁也指出，防疫重要關鍵是取得公眾信任。從疫情爆發第一天，中央疫情指揮中心每天舉行記者會，以公開、透明的態度分享防疫資訊、說明防疫政策，贏得民眾高度信任，與政府合作。雖然絕大多數民眾都聽從政府指令，對於少數違規民眾，政府也不會留情祭出重罰。（編輯：林憬屏）

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