陳其邁回高雄談「民主國家的科技防疫」　這一點是台灣成功關鍵！





▲行政院副院長陳其邁出席中山大學演講「民主國家的科技防疫」演講。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁4日晚間回到家鄉高雄中山大學演講，談「民主國家的科技防疫」。陳其邁講座中提到，台灣模式包含政府資訊公開、疫情透明，社會不同意見的民主對話等都是讓台灣防疫成功的關鍵。

陳其邁透過臉書表示，自己在4日晚間到中山大學講座演講，分享民主國家的科技防疫 ，也賺到一次回家享受西子灣夕陽的幸福，「我相信這個國家以後是屬於年輕人的。期許大學生們能夠掌握時代的變動，做時代的眼睛。」

陳其邁回顧，防疫工作從去年12月31日開始，每天都會有不同的問題及挑戰。如何利用新科技，如人工智慧、大數據的方式去面對新興疾病，更快速的採取行動，變得非常重要重要。

陳其邁指出，開始登機檢疫、邊境管制後，台灣用入境檢疫系統，讓旅客入境更簡易，也減輕機場防疫第一線人員的負擔。也勾稽健保資料庫，讓醫療人員了解患者旅遊史。在鑽石公主號及後續很多的群聚感染事件，則透過大數據分析，找出有可能的接觸民眾，發送細胞簡訊，並追蹤他們的健康。

陳其邁說，每一天都有每一天的新挑戰，政府運用新科技防疫、推動政策時，同時也在促進公共利益、保障基本人權，取得平衡。他也提到，三十一年前的今天，中國大陸人民爭取民主自由，功敗垂成。而台灣的自由則更加茁壯，成為新興民主國家的典範。

陳其邁強調，藉由政府資訊公開、疫情透明，社會不同意見的民主對話，而形成命運共同體，更是成為台灣防疫成功的關鍵因素，「台灣模式讓很多國家驚艷。更重要的是，大家的團結合作，找到了屬於我們台灣人的自信。」

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