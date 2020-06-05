　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁回高雄談「民主國家的科技防疫」　這一點是台灣成功關鍵！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲行政院副院長陳其邁出席中山大學演講「民主國家的科技防疫」演講。（圖／行政院提供）

▲行政院副院長陳其邁出席中山大學演講「民主國家的科技防疫」演講。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁4日晚間回到家鄉高雄中山大學演講，談「民主國家的科技防疫」。陳其邁講座中提到，台灣模式包含政府資訊公開、疫情透明，社會不同意見的民主對話等都是讓台灣防疫成功的關鍵。

陳其邁透過臉書表示，自己在4日晚間到中山大學講座演講，分享民主國家的科技防疫 ，也賺到一次回家享受西子灣夕陽的幸福，「我相信這個國家以後是屬於年輕人的。期許大學生們能夠掌握時代的變動，做時代的眼睛。」

陳其邁回顧，防疫工作從去年12月31日開始，每天都會有不同的問題及挑戰。如何利用新科技，如人工智慧、大數據的方式去面對新興疾病，更快速的採取行動，變得非常重要重要。

陳其邁指出，開始登機檢疫、邊境管制後，台灣用入境檢疫系統，讓旅客入境更簡易，也減輕機場防疫第一線人員的負擔。也勾稽健保資料庫，讓醫療人員了解患者旅遊史。在鑽石公主號及後續很多的群聚感染事件，則透過大數據分析，找出有可能的接觸民眾，發送細胞簡訊，並追蹤他們的健康。

陳其邁說，每一天都有每一天的新挑戰，政府運用新科技防疫、推動政策時，同時也在促進公共利益、保障基本人權，取得平衡。他也提到，三十一年前的今天，中國大陸人民爭取民主自由，功敗垂成。而台灣的自由則更加茁壯，成為新興民主國家的典範。

陳其邁強調，藉由政府資訊公開、疫情透明，社會不同意見的民主對話，而形成命運共同體，更是成為台灣防疫成功的關鍵因素，「台灣模式讓很多國家驚艷。更重要的是，大家的團結合作，找到了屬於我們台灣人的自信。」

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
承翰爸嚴重胃出血+抑鬱纏身！妻悲曝：不想讓他變植物人…急救後
目睹醉酒女星被輪流侵犯懷孕！ 她遭解內衣扣硬上　悲吐「對方是
LIVE／鐵路警李承翰父抑鬱吐血亡！法務部長親上火線回應
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

管碧玲預言罷韓成功3大政治效應　「國民黨更有機會改革」

快訊／蔡英文指示內政部全力協助李承翰家屬

快訊／鐵警李承翰67歲父悲憤逝！蘇貞昌回應了

美軍神盾驅逐艦航經台灣海峽　國防部：全程掌握

罷韓投票日「6不原則」！超過12點不可再宣傳　違者將遭罰50萬

罷免倒數　韓國瑜平常心推市政！左營計劃區新莊一路、勝利路提前通車

罷韓投票前回高雄演講　學生頭綁黃絲帶合影！陳其邁：6/6一定投票

快訊／好消息！顏清標換肝住院23天出院了　名醫曝「執刀36年經驗」：最困難之一

陳其邁回高雄談「民主國家的科技防疫」　這一點是台灣成功關鍵！

高市府串聯國內外加速器　組新創「聯合艦隊」開發新藍海

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

管碧玲預言罷韓成功3大政治效應　「國民黨更有機會改革」

快訊／蔡英文指示內政部全力協助李承翰家屬

快訊／鐵警李承翰67歲父悲憤逝！蘇貞昌回應了

美軍神盾驅逐艦航經台灣海峽　國防部：全程掌握

罷韓投票日「6不原則」！超過12點不可再宣傳　違者將遭罰50萬

罷免倒數　韓國瑜平常心推市政！左營計劃區新莊一路、勝利路提前通車

罷韓投票前回高雄演講　學生頭綁黃絲帶合影！陳其邁：6/6一定投票

快訊／好消息！顏清標換肝住院23天出院了　名醫曝「執刀36年經驗」：最困難之一

陳其邁回高雄談「民主國家的科技防疫」　這一點是台灣成功關鍵！

高市府串聯國內外加速器　組新創「聯合艦隊」開發新藍海

樂高史上最狂聯名　LEGOx藍寶堅尼Sián FKP 37登台

中職／朱育賢停產全壘打王不保　蘇智傑、張志豪追很快

康和去年賺0.47元　將持續深耕金融科技

理膚寶水萬用霜特價299元必囤！網路傳說「爛臉救星」就是它

端午「國道地雷路段」出爐！國5交通量翻倍「行車時間增7倍」

23歲男爬阿里山誤闖邪門千人洞「人間蒸發」！　搜救驚見一堆白骨…挖出百人大屠殺慘劇

台化今召開股東會　副董洪福源：下半年景氣復甦情況還須觀察

MINI未來不再「迷你」　首席設計師透露將打造更大尺碼的新車款

為台南留下最後「熱血」　大億麗緻與南警六分局舉辦捐血活動

6/7大解封「賣場規定」先看！好市多維持1卡2人入場、家樂福體溫過高者不得進

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

政治熱門新聞

名嘴預言「罷韓成功」！　之後全台開始烽火連天

反對罷韓　名嘴開槍：施政表現沒有差到要讓他滾蛋

不在意被看嘸　陳時中這樣說鄭弘儀大讚

掛綠戰袍參選　陳時中「一句話」回絕邀約

防疫解禁　陳時中「為還債」宣傳觀光

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

呂秀蓮：美拿台灣拳頭打中國石獅

快訊／顏清標換肝住院23天出院了　

蔡英文乾兒子醉倒被輾斃？　總統府還原真相

罷免案1／4反對就掛了　柯文哲：好可怕

被海派放話？　陳其邁回應了！

呂捷表態投票！妻被出征霸氣嗆：管你什麼粉

沈富雄批吳怡農：罷韓干你X事

快訊／鐵警李承翰67歲父悲憤逝！蘇貞昌指示全力協助

更多熱門

相關新聞

進銀行有條件脫口罩？金管會這樣說

進銀行有條件脫口罩？金管會這樣說

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，國內連53天沒有本土病例，預計7日起大規模解封，民眾關注進入銀行強制戴口罩是否能「解封」，金管會今（4）日表示，待指揮中心說明對疫情整體的判斷，宣布相關防疫鬆綁政策後配合辦理解禁戴口罩相關事宜。

被海派放話？　陳其邁回應了！

被海派放話？　陳其邁回應了！

沒戴口罩禁入股東會！金管會：暫不解封

沒戴口罩禁入股東會！金管會：暫不解封

媒合社會新鮮人就業　新生醫專就業博覽會

媒合社會新鮮人就業　新生醫專就業博覽會

顏清標換肝住院22天！最快6/5出院

顏清標換肝住院22天！最快6/5出院

關鍵字：

陳其邁高雄中山大學防疫

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

快訊／鐵路警承翰爸悲憤過世　看不到上訴判決

臭到爆！17歲弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」…媽狂轟：整棟樓都聞得到

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

愛妻遭酸民罵醜！　館長曬老婆辣照

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

散發老人味？ 洗澡這2處別忘記搓

好市多停車場一張照　網驚：好療癒阿

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

警遭「魔神仔」狂操7天！求救土地公才爬出

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面