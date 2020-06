意外現身抗議現場！　杜魯道「單膝下跪」8分46秒：必須終結歧視

▲加拿大總理杜魯道在示威現場單膝下跪。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

加拿大總理杜魯道5日出席在首都渥太華的「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)示威遊行,全場皆在無上台發言,緊跟著一起鼓掌、點頭,並跟著群眾一起單膝下跪默哀8分46秒。

反對警察暴力、種族主義的抗議活動5日在渥太華舉行,而杜魯道(Justin Trudeau)也無預警出現在活動現場,但沒有上台發言,只是默默地跟著群眾鼓掌、點頭,也拿著「黑人的命也是命」標語T恤,戴著口罩和群眾一起高呼口號,並跟著單膝下跪默哀8分46秒。

杜魯道隨後在例行記者會上表示,現在很多加拿大居民看到警察都會感到恐懼,「在過去這段日子裡,許多加拿大人意識到,我們有太多同胞在現實生活中會遇到歧視,而我們必須終結這件事。」

加拿大廣播公司(CBC)記者日前詢問杜魯道對川普揚言動員軍隊平亂、美國警察對白宮外示威者發射催淚彈的看法,杜魯道沉默20秒後終於開口,「我們都驚恐地看著美國發生的一切。現在是該讓人們團結的時刻,但也是個傾聽的時刻。也是時候了解到,儘管過去幾年來、幾十年來有所進步,不公正依然存在」

Canadian Prime Minister Justin Trudeau took a knee as he joined thousands of demonstrators at an anti-racism protest in Ottawa pic.twitter.com/5T25eBWhPb