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意外現身抗議現場！　杜魯道「單膝下跪」8分46秒：必須終結歧視

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▲▼加拿大總理杜魯道在示威現場單膝下跪。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大總理杜魯道在示威現場單膝下跪。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

加拿大總理杜魯道5日出席在首都渥太華的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威遊行，全場皆在無上台發言，緊跟著一起鼓掌、點頭，並跟著群眾一起單膝下跪默哀8分46秒。

反對警察暴力、種族主義的抗議活動5日在渥太華舉行，而杜魯道（Justin Trudeau）也無預警出現在活動現場，但沒有上台發言，只是默默地跟著群眾鼓掌、點頭，也拿著「黑人的命也是命」標語T恤，戴著口罩和群眾一起高呼口號，並跟著單膝下跪默哀8分46秒。

杜魯道隨後在例行記者會上表示，現在很多加拿大居民看到警察都會感到恐懼，「在過去這段日子裡，許多加拿大人意識到，我們有太多同胞在現實生活中會遇到歧視，而我們必須終結這件事。」

加拿大廣播公司（CBC）記者日前詢問杜魯道對川普揚言動員軍隊平亂、美國警察對白宮外示威者發射催淚彈的看法，杜魯道沉默20秒後終於開口，「我們都驚恐地看著美國發生的一切。現在是該讓人們團結的時刻，但也是個傾聽的時刻。也是時候了解到，儘管過去幾年來、幾十年來有所進步，不公正依然存在」

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