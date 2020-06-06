罷韓投票！鳳山大東國小投票所疑「遭人監視」　綠議員「捍衛投票權」怒報警

▲投票所疑遭人監視，高市議員林智鴻受訪表示，「一早已接獲超過10件以上通報」。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

罷韓投票6日正式登場，韓國瑜如果「獲得」57萬4996票同意票，將成為台灣史上第一位遭到罷免的市長。6日一早就有不少高雄市民紛紛前往投票，不過，卻有民眾指控鳳山區大東國小有人早早就在票所外監視。對此，民進黨黨部接獲消息後，立刻報警處理。

高雄市議員林智鴻稍早在臉書上發布通知表示，他目前正在緊急應變中心值勤，而稍早黨部卻接獲通報，「目前在鳳山大東國小已有人開始在投開票所外監視，我們立即報警處理」。

現場一名劉姓女子指控，有人在尚未開放投票前就待在投票所外「做監視的動作」，一直持續到上午9時許，仍未離去，且一直不斷望著投票所內，看著投票所的一舉一動，「這讓人感覺很不舒服」。

▲林智鴻怒斥，「雖然那些人沒拿出攝影機，但已造成投票者心生恐懼，這已經是一種騷擾行為」。（圖／記者吳奕靖攝）

對此，高雄市議員林智鴻表示，一早就接獲至少10件以上的通報，而接獲通報後他就立刻趕抵現場，「雖然那些人沒拿出攝影機，但已造成投票者心生恐懼，這已經是一種騷擾行為」，因此希望警方能協助排除。

不少網友見狀，立刻留言怒斥，「真的太誇張了…」、「無聊的人」、「難道就不能反制？」此外，還有民眾提到，「我們1299也有些人在監票」，而林智鴻接獲消息後，也立刻趕赴現場，希望警方能維護市民投票權。

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