胃裡全是鮮血！承翰爸「血便」仍堅持走進醫院　急救8小時病逝…家屬哭癱

▲李承翰父血便仍堅持走進醫院，搶救8小時後宣告不治，家屬難以接受。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者陳韻如／嘉義報導

鐵路勇警李承翰一案，鄭姓犯嫌一審判無罪，讓李承翰父親難以接受，4日傍晚因胃出血加上案情纏身抑鬱而終，享壽67歲。據了解，李父4日上午因出現血便，送醫後照胃鏡發現內部全是血，在急診室內吐血2次，最後經急救後仍不治身亡，前後時間僅僅8小時，讓家屬悲痛萬分。

對於鄭嫌判決結果出爐後，李承翰的父親李增文難以接受，卻是默默地將所有打擊、悲傷全往肚裡吞，不願告訴家人，這段時間以來，他成日鬱鬱寡歡，沉默寡言，就連身體出狀況也不肯告知，更不願就醫，導致其胃出血的症狀因此加重。

李父4日上午9時許出現血便，在李母勸說下就醫，而他仍不願叫救護車，堅持自己走進醫院。然而，李父照胃鏡後，發現內部全是血，甚至不斷吐血，隨後陷入昏迷，經急救後仍於下午5時許病逝，前後僅僅不到8小時，讓家屬悲痛不已。

李父堂弟傷心表示，原本幸福的家庭，如今外甥無故遭人刺死，李父也抑鬱而終，現在首要關心的就是李承翰92歲的阿嬤，一年內遭逢2次白髮送黑髮人的痛，也讓家屬擔心不已，直嘆，「以後的日子都不知道要怎麼過」。

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