承翰爸抑鬱亡！葉毓蘭批「竟用思覺失調判無罪」　直言：為社會埋下不定時炸彈

▲葉毓蘭慰問家屬，直言司法判鄭嫌無罪，「為社會治安埋下不定時炸彈」。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、陳韻如／嘉義報導

鐵路勇警李承翰遭刺殺案，鄭嫌一審獲辦無罪，李父獲知後決心為兒子上訴到底，但因長期抑鬱，加上胃出血疾病，4日晚間病逝。國民黨立委葉毓蘭5日中午現身李家慰問家屬，她痛心表示，李承翰的死居然可以用思覺失調判鄭嫌無罪，「這不但不能還李承翰一個公道，更是對社會治安埋下一顆不定時炸彈」。

對於鄭嫌判決結果出爐後，李承翰的父親李增文難以接受，卻是默默地將所有打擊、悲傷全往肚裡吞，不願告訴家人，這段時間以來，他成日鬱鬱寡歡，沉默寡言，就連身體出狀況也不肯告知，更不願就醫，導致其胃出血的症狀因此加重。

葉毓蘭在受訪時表示，過去6年有485個警察因公殉職或死在任上，「李承翰的死居然可以用思覺失調判鄭嫌無罪，這不但不能夠還李承翰一個公道，更是對於社會的治安、安定埋下一顆不定時炸彈」。

葉毓蘭提到，如果法律只看到這些精障者的「人權」，而沒辦法把社會安全法補起來，讓這些病人到病監為所犯的罪付出代價，讓他們長期拘禁、接受治療，不要讓他們四處傷人，這也是政府應該要負起的責任，「一定要還給李承翰一個公道，也要告慰李父在天之靈，讓他知道台灣不應該是沒有公道、沒有天理的」。這件事對受害者家屬很痛。

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