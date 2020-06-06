高雄市民投票懶人包！罷免韓國瑜　一張圖看「2結果發展」

▲韓國瑜視察豪大雨災情 。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

高雄市長韓國瑜2018年挾超強「韓流」，以89萬票之姿高票當選，終結民進黨長達20年的執政，上任不到一年，他決定代表國民黨參選總統，2020年1月19日第二階段罷免連署書超過門檻，中選會宣布罷免案成立，6月6日展開投票，須達到同意票多於不同意票，且達投票人總數1/4（57萬4996票），罷免才算通過，若不通過，2種結果分別可能有哪種發展？

●罷免門檻怎麼算？

根據高雄市選舉委員會統計，本次罷免案投票人數為229萬9981人，罷免門檻需同時符合2項條件才算通過，第一、同意票大於不同意票，第二、同意票須達投票人總數的1/4，也就是57萬4996人。

●投票結果一，罷免通過：

若罷免案通過，韓國瑜將成為史上第一個被罷免成功的市長，中選會7天內將公布投票結果，並於3個月內辦理市長補選，韓國瑜自公告當日起解除職務，4年內不得再選高雄市長。

在通過的條件下，若韓國瑜不服提出訴訟，在訴訟程序終結前，不予補選，高雄市長職缺則由行政院派員代理。最終若韓國瑜勝訴，即可復職；若敗訴，韓國瑜則解職確定，若本屆任期尚有2年以上，補選高雄市長，反之不補選，由代理市長繼續任期。

根據《公職人員選舉罷免法》規定，罷免訴訟將設選舉法庭，採合議制審理，以二審終結，各審受理法院應於六個月內審結，並不得提起再審之訴。

●投票結果二，罷免未通過：

若投票結果未達2項條件門檻「未通過」，那麼本屆市長4年任期內，不得再對韓國瑜提出罷免案。

●投票時間：

6月6日（六）上午8：00至下午4：00。

●攜帶物品「投票三寶」：

中選會提醒，投票時記得攜帶「國民身分證」、「印章」及「投票通知單」，同時因應防疫需求，請記得佩戴口罩，配合量測體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊投票。

●投票地點：

本次投票共設置1823個投開票所，民眾可上高雄市選委會網站查詢，輸入戶籍地址，即可查巡正確的投票地點。（點我查詢）

●投票規定：

一、 6日零時起，禁止透過臉書、LINE等社群媒體或網路論壇發表或轉貼支持或反對罷免資訊，包括文字、圖畫、影音或符號等，或涉及發布、報導、散布、評論或引述罷免民調，否則將處以新台幣50萬元以上罰鍰。

二、 禁止穿戴支持或反對罷免之貼紙、服飾或其他物品，以免構成從事罷免活動，否則將處以50萬元以上罰鍰。

三、 在投票所四周30公尺內，禁止喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，否則處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。

四、 在投開票所四周30公尺外，禁止妨害或擾亂投票順暢進行，甚至妨害行使投票權，以免違反刑法相關規定。

五、 千萬不要攜帶未關機之手機進入投票所，如攜入投票所應先關機，否則將處以3萬元以上30萬元以下罰鍰。

六、 圈選罷免票時，請使用選舉委員會提供的圈選工具在圈選欄內圈選，切勿使用印章圈選，否則會變成無效票。

七、 不可撕毀罷免票，否則將處以5000元以上至5萬元以下罰鍰。

八、 不可將罷免票攜出投票所，否則將處以1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。

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