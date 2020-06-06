罷韓團體一早赴投票所投票　選後下一步從政？他們這樣說

▲領銜人陳冠榮(中)至投票所投票，由尹立(右)和李佾潔(左)陪同。（圖／記者李毓康攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜罷免投票就在6月6日！罷韓三君子尹立和李佾潔一早就陪同領銜人陳冠榮一起到投票所投票，三個人也發表了選舉結束後各自的規劃，至於是否從政，尹立和陳冠榮語帶保留，認為是順其自然，這次投票不管結果如何，就是尊重高雄人的決定。

▲領銜人陳冠榮至投票所投票。（圖／記者李毓康攝）

罷韓提案法定領銜人陳冠榮6日一早就到投票所來準備投票，事前他受訪表示，不管罷免的結果是怎麼樣，獲得大勝的最終都是高雄人，高雄人必定會獲得大勝，不管投票出來最終贏得是哪一方，所有人就一起開心的迎接屬於高雄人的勝利。

陳冠榮也提到，前一天睡得還不錯，選舉結束後想好好放鬆，且台北還有學業要完成，然後好好的工作，好好的賺錢，有機會再出去走走，對於是否要從政，陳冠榮則想了幾秒，語帶保留說：「做很多事情，其實都是命運，當初出來接氣爆自救會長，現在接領銜人其實也是機緣巧合，所以我想…短期內的目標基本上就是把我的本職做好，包刮醫師、課業等等的，那未來就讓民意去決定。」

Wecare高雄發起人尹立說：「選舉跟罷免的一些過程當中，難免會有一些立場不同，但民主就是服從多數，但是也尊重少數，所以，不管最終的結果，我們都要尊重高雄人的決定，選舉的激情總是一時的，投票的結果之後出來後，我們就接受這個結果，然後好好整理自己的心情，然後往下一個階段走。」

而他的下一階段是否從政？尹立說：「會走上這一段，是人生的奇幻旅程，因為本來在在學校教書好好的，當然對一些事情的看法及理念的堅持，所以走向這一步，那不對人生做過多的揣測，一切就順其自然。」

公民割草行動發言人李佾潔則說：「自己將先回到本業(婦產科醫師)，請假一段時間病人都在等我了，公眾運動很累人，現在要回到病人身邊。」

▲領銜人陳冠榮至投票所投票。（圖／記者李毓康攝）

一群人陪著陳冠榮上樓投票後，現場可以看到已經有不少人在排隊等候投票，結束後他也說，由於這次的投開票所不是以往的地點，對於路線有些不熟悉，但不管如何，高雄上午天氣不錯，鼓勵大家把握時間，出門投票。