鋒面逼台「雷雨彈」再襲　一張圖看全台降雨時程！氣象局：梅雨結束了？

▲西南風增強，中南部開始出現不定時陣雨或雷雨。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

今年台灣梅雨要結束了？中央氣象局表示，西南風影響，太平洋高壓較減弱，中南部將開始出現不定時局部短暫陣雨或雷雨，各地高溫稍降，但花東縱谷、大台北進山區或河谷可能更熱，上看36度，預估7、8日（周日、下周一）鋒面接近，西半部、東北部轉雨，其他地區午後也有局部短暫雷陣雨。

氣象局預報，6日西南風影響，太平洋高壓較為減弱，中南部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後也有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生機率。

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▲周末鋒面逼近，一張圖看全台降雨熱區。（圖／NCDR、中央氣象局）

氣溫方面，由於雲量增多而稍下降，各地白天高溫普遍約在33至35度；其中台東地區則有焚風發生機率，花東縱谷、大台北近山區或河谷可能會更熱一些，高溫均有機會達到36度以上。

氣象局觀測，滯留鋒面位於華南一帶，許多對流雲系沿著鋒面生長，隨著西南風增強，中南部地區有雷雨胞從海峽南部移入，預估7、8日鋒面接近，天氣不穩定，西半部及東北部地區將有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量也偏多，午後也有局部短暫雷陣雨；各地山區並有局部大雨發生的機率；高溫有稍下降的趨勢。

天氣風險公司分析，周末至8日鋒面會逐漸向南移動，並來到東海南部至台灣北部海域附近，台灣位於鋒前西南風的環境，風速較強，桃竹苗沿海一帶有強陣風出現機會。總經理彭啟明指出，因大氣的不穩定度增加，水氣也逐漸增多，海峽容易有對流胞發展，隨著西南風移向陸地，因此迎風面中南部地區在白天有短暫陣雨或雷雨，山區有短時較大雨勢的機會；北部及東半部山區仍要注意午後對流發展，山區雨勢會較明顯，有短時大雨可能，對流也有機會擴散並影響平地。

彭啟明指出，9日後太平洋高壓有西伸的趨勢，鋒面會逐漸向北退回至長江流域一帶，今年的梅雨季可能就要到此告一個段落了，台灣將逐漸轉變為典型夏季天氣，目前看來，下周台灣受高壓籠罩影響，降雨仍以午後雷陣雨為主，但發展強度有限，而高溫持續炎熱。

氣象局月長期天氣展望，依照模式預測，未來第一周期期初受鋒面接近北部海面影響，天氣較不穩定，各地易有局部陣雨或雷雨；第一周由西風逐漸轉為東風，似乎預告著今年梅雨的結束，期中後至第二周，夏季季風發展及季內震盪移入，印度半島、中南半島西側至中國華南為主要對流區，台灣位於鋒面南側，為白天晴朗炎熱、午後有熱對流發展的天氣型態為主。

▼南亞高壓中心逐漸北抬，台灣附近高層風面轉吹東風，預告今年梅雨的結束？

