　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鋒面逼台「雷雨彈」再襲　一張圖看全台降雨時程！氣象局：梅雨結束了？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲西南風增強，中南部開始出現不定時陣雨或雷雨。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

今年台灣梅雨要結束了？中央氣象局表示，西南風影響，太平洋高壓較減弱，中南部將開始出現不定時局部短暫陣雨或雷雨，各地高溫稍降，但花東縱谷、大台北進山區或河谷可能更熱，上看36度，預估7、8日（周日、下周一）鋒面接近，西半部、東北部轉雨，其他地區午後也有局部短暫雷陣雨。

氣象局預報，6日西南風影響，太平洋高壓較為減弱，中南部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後也有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生機率。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲周末鋒面逼近，一張圖看全台降雨熱區。（圖／NCDR、中央氣象局

氣溫方面，由於雲量增多而稍下降，各地白天高溫普遍約在33至35度；其中台東地區則有焚風發生機率，花東縱谷、大台北近山區或河谷可能會更熱一些，高溫均有機會達到36度以上。

氣象局觀測，滯留鋒面位於華南一帶，許多對流雲系沿著鋒面生長，隨著西南風增強，中南部地區有雷雨胞從海峽南部移入，預估7、8日鋒面接近，天氣不穩定，西半部及東北部地區將有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量也偏多，午後也有局部短暫雷陣雨；各地山區並有局部大雨發生的機率；高溫有稍下降的趨勢。

天氣風險公司分析，周末至8日鋒面會逐漸向南移動，並來到東海南部至台灣北部海域附近，台灣位於鋒前西南風的環境，風速較強，桃竹苗沿海一帶有強陣風出現機會。總經理彭啟明指出，因大氣的不穩定度增加，水氣也逐漸增多，海峽容易有對流胞發展，隨著西南風移向陸地，因此迎風面中南部地區在白天有短暫陣雨或雷雨，山區有短時較大雨勢的機會；北部及東半部山區仍要注意午後對流發展，山區雨勢會較明顯，有短時大雨可能，對流也有機會擴散並影響平地。

彭啟明指出，9日後太平洋高壓有西伸的趨勢，鋒面會逐漸向北退回至長江流域一帶，今年的梅雨季可能就要到此告一個段落了，台灣將逐漸轉變為典型夏季天氣，目前看來，下周台灣受高壓籠罩影響，降雨仍以午後雷陣雨為主，但發展強度有限，而高溫持續炎熱。

氣象局月長期天氣展望，依照模式預測，未來第一周期期初受鋒面接近北部海面影響，天氣較不穩定，各地易有局部陣雨或雷雨；第一周由西風逐漸轉為東風，似乎預告著今年梅雨的結束，期中後至第二周，夏季季風發展及季內震盪移入，印度半島、中南半島西側至中國華南為主要對流區，台灣位於鋒面南側，為白天晴朗炎熱、午後有熱對流發展的天氣型態為主。

▼南亞高壓中心逐漸北抬，台灣附近高層風面轉吹東風，預告今年梅雨的結束？

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

ET快訊
勇男火山口救26年好友！　跳40度高溫「酸性腐蝕湖」狂游15
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鋒面逼台「雷雨彈」再襲　一張圖看全台降雨時程！氣象局：梅雨結束了？

新北大鵬國小畢業生挑戰陸海空　金山中角灣衝浪另類體驗

罷韓前夕雙鐵被塞爆！北漂族車廂、月台排排站　網超嗨：加油

全國600教師推108課綱素養教案　1.5萬題型供國中小教師免費使用

李父之死／無法令人信賴的司法　一刀刺向了公權力

薛忠銘領軍城市科大首屆流音系合輯《羽》　畢業生作品6日上架

大師海飛茲指名台灣打造「亞洲音樂重鎮」　突破「比賽只為拿獎」框架

罷韓前夕！上午高鐵開始湧人潮...北漂青年塞爆左營站

故宮跟進「解封」！6/6起取消進場人數控管　適當距離不必戴口罩

高市質疑「國際移工」入住檢疫所未告知　指揮中心回應了

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

2轎車8男女突停路中「亂舞狂歡」　後車嚇傻急停下...畫面曝網罵爆

遭魚網纏繞！潛水員「電眼」搜尋　兩天幫超過20隻生物重獲自由

火球畫面曝！16歲無照妹恐賠百萬　網酸人生勝利組：直接買下槽罐車

鋒面逼台「雷雨彈」再襲　一張圖看全台降雨時程！氣象局：梅雨結束了？

新北大鵬國小畢業生挑戰陸海空　金山中角灣衝浪另類體驗

罷韓前夕雙鐵被塞爆！北漂族車廂、月台排排站　網超嗨：加油

全國600教師推108課綱素養教案　1.5萬題型供國中小教師免費使用

李父之死／無法令人信賴的司法　一刀刺向了公權力

薛忠銘領軍城市科大首屆流音系合輯《羽》　畢業生作品6日上架

大師海飛茲指名台灣打造「亞洲音樂重鎮」　突破「比賽只為拿獎」框架

罷韓前夕！上午高鐵開始湧人潮...北漂青年塞爆左營站

故宮跟進「解封」！6/6起取消進場人數控管　適當距離不必戴口罩

高市質疑「國際移工」入住檢疫所未告知　指揮中心回應了

澳洲女車神變身網路色情明星 月賺75萬！老爸也說讚

中職／江坤宇、岳東華遭球吻　赴醫檢查後骨頭無礙

駭客監聽黃包包電話！　「盜走情趣影片」騷擾一整年…私訊嘲諷：我聽得見

鋒面逼台「雷雨彈」再襲　一張圖看全台降雨時程！氣象局：梅雨結束了？

馬俊麟回《多情》被賜死…民視吐「真正原因」！老婆接業配養家

生田斗真情史遭挖出！　緋聞對象全是女神級…曾被抓包「約會大9歲人妻女星」

何鴻燊逝世12天…大房女兒掀遺產爭奪戰！　法院申請「知會備忘」律師開解

快訊／才2天！美取消禁止中國航班飛往美國的計畫

李承翰父怨「速食店精神鑑定太草率」 身心科醫師：環境太嘈雜了

天琴計劃「山洞超靜實驗室」隧道全貫通　引力波研究新進展

夏宇童認愛孫協志？「這是很大的壓力」　遇超渣前男友「要追我朋友，決定跟我分開」

生活熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

罷韓前夕...北漂族塞爆雙鐵！

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

泰晤士報2020亞洲大學排行..台灣7校進榜

好市多停車場一張照　網驚：好療癒阿

早上高鐵全滿！名嘴直擊：八成北漂年輕人

新月沙灣「挖出iPhone 6」還活著

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

交通部：19歲以下免費玩遊樂園

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息「出事了」

離職妹1個半月悔了　未來公公：只是零用錢

又免運了！foodpanda「6月天天免外送費」

直擊八仙樂園廢墟！封閉5年「慘被綠藻吞噬」

彰化口罩廠「開放限時搶購」！將推變形金剛款

更多熱門

相關新聞

對流雲系逼近　嘉南高雄防大雷雨

對流雲系逼近　嘉南高雄防大雷雨

中央氣象局今（5日）11時24分發布即時天氣訊息，氣象局提醒，目前台灣西南方近海有較強對流雲系發展並移進陸地，嘉義至高雄沿海地區易有短暫陣雨或雷雨，請留意瞬間較大雨勢、雷擊及強陣風。

6縣市高溫警示　明起3天有雨

6縣市高溫警示　明起3天有雨

今飆36度！周末變天　災害預報士曝「颱風生成爆發期」

今飆36度！周末變天　災害預報士曝「颱風生成爆發期」

專家曝現況：梅雨真的要說再見了

專家曝現況：梅雨真的要說再見了

5縣市亮「高溫黃燈」飆36度　周六起變天！降雨熱區曝

5縣市亮「高溫黃燈」飆36度　周六起變天！降雨熱區曝

關鍵字：

氣象氣象雲梅雨鋒面雷雨

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

少女全裸陳屍農田！竟是14歲表弟洩慾殺人

救26年好友　勇男跳40度火山口湖

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

李榮浩悄準備生日3大禮！楊丞琳哭到鼻子紅

罷韓前夕...北漂族塞爆雙鐵！

韓國瑜掰了高雄？罷韓「關鍵變數」曝

天生唇顎裂動手術3次！14歲李嫣正面自拍…網讚：越來越美

高雄4歲女童被隨機攻擊　怪男正面曝光

人妻控遭襲胸　他一句話救了自己

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

老闆約開房！長腿直播主「1000G嬌喘私密片」外洩

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

10天沒吃飯！夫妻遇搶劫煮麵給他吃

更多

最夯影音

更多
陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩
判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面