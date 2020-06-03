今年梅雨真的要快結束！　專家曝「現況」：跡象越來越明顯

▲過去幾波梅雨鋒面，替台灣帶來強降雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

今年梅雨季將提早結束？災害預報士賈新興表示，根據最新的14天系集和氣候預測資料顯示，「跡象越來越明顯，梅雨真的要說再見了。」

賈新興發文表示，根據最新的14天系集和氣候預測資料顯示，台灣附近的渦度都轉為負值了，短期天氣預報顯示6/7-6/8這波鋒面似乎也有下不來的趨勢，如果觀察6/7-6/8這波如果真的下不來，梅雨就要說再見了。

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▲賈新興曝相關指標資料，最新的14天系集和氣候預測資料顯示，台灣附近的渦度（紅線）都轉為負值。（圖／翻攝自賈新興臉書）

至於是誰讓梅雨提早結束呢？賈新興說，大氣空高的南亞反氣旋，從預報的圖資可以看到它，從西奈半島/南亞/中南半島至台灣都在它的勢力範圍內，是它讓梅雨離開台灣，往北去到中國的長江流域。

▲南亞反氣旋讓梅雨離開台灣，往北去到中國的長江流域。（圖／翻攝自賈新興臉書）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」也分析，本周六～下周一（6/6~6/8），梅雨鋒面將會掠過台灣，鋒面將會離台灣多近仍未明朗，但可以確定的是，全台各地會暫時轉陰或是有雨，而且不太可能像五月下旬的雨下得那麼誇張。

台灣颱風論壇表示，預計這波梅雨鋒面之後，台灣有可能就要出梅（離開梅雨季），正式進入典型夏季天氣型態，也就是太平洋高壓籠罩、有時午後雨的狀態。

▲周六～下周一鋒面掠過台灣，可能有陰雨，但之後台灣就可能出梅。（圖／翻攝自天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」）



台灣颱風論壇指出，台灣出梅的特徵就是太平洋高壓開始北跳，並跑到跟台灣一樣的緯度甚至更北，這會使得北方冷空氣將受到太平洋高壓阻擋，無法南下到台灣附近。也因此，身為冷暖交界的梅雨鋒面無法掛在台灣上空，而是跑到中國長江流域以及西日本地區，讓那些地區進入梅雨季。



至於為何「偏東風是出梅指標」呢？台灣颱風論壇表示，其實這個偏東風是高空的，而不是地面的，因為在中南半島上面很高很高的空中，有一個很強大的高壓，叫做南亞高壓，是因為熱對流衝到高空向外擴散而形成的。

▲台灣出梅過後，將正式進入典型夏季天氣型態。（圖／記者林敬旻攝）

當時間來到台灣出梅前後，南亞高壓會從中南半島北跳到青藏高原，這會使得台灣高空吹起偏東風或東北風。此外，南亞高壓的北跳也帶動太平洋高壓北跳，把北方冷空氣打到長江流域以北，再也無法南侵到台灣附近讓台灣變濕涼。所以，台灣高空有偏東風，可能代表出梅。

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