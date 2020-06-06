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4縣市橙色高溫！今降雨機率提高　明鋒面接近「劇烈天氣」發生

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▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲今天台北市高溫上看36度。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天(6日)西南風影響，太平洋高壓較為減弱，天氣較不穩定，迎風面的中南部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後也有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率。氣溫方面，各地白天高溫普遍約在33-35度，其中台東地區有焚風發生的機率，氣象局針對花蓮縣、台東縣縱谷，台北市盆地發佈橙色高溫燈號；新北市黃色高溫燈號。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

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▲氣象局針對4縣市發佈高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰稿指出，西南部上午有局部短暫降雨的機率；午後有局部陣雨或雷雨，大部分在各地山區發展，影響擴及部分平地。

最新模式模擬顯示，明日、下週一(7、8日)移動性鋒面掠過北部海面，直接南下的機率不高；但台灣仍將受到鋒面附近發展的雲系影響，有局部性陣雨或雷雨的機率；因大氣不穩定，仍應注意「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨)的發生；由於屬中小尺度的天氣變化，應繼續觀察並注意氣象局的特報。

下週二 (9日)鋒面東移，脫離台灣附近，各地轉為多雲時晴，午後仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下週三至週五(10至12日)暖氣團增強，各地恢復晴朗、「炎熱如夏」，最高溫又回到36度左右，要注意防曬、防中暑；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

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