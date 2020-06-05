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6縣市高溫警示！台北創入夏最高溫　明起3天有雨

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

暖氣團持續發威，全台各地天氣炎熱，台北市4日高溫36.8度創入夏以來最高溫。氣象專家吳德榮指出，明天西南風、移動性鋒面接連影響，有夏雷雨的機率。

今(5)日太平洋高壓稍微減弱，午後雷陣雨不穩定的影響範圍增大，北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，由於西南風也略微增強，清晨至上午間南部地區亦可能有局部短暫陣雨。氣溫方面，各地仍然高溫炎熱，白天普遍都在34、35度。氣象局針對花蓮縣縱谷發佈橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台東縣，台北市、新北市盆地，基隆市地區，桃園市近山區或河谷為黃色燈號。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲6縣市高溫警示。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今(5)日台灣天氣晴朗、炎熱如夏；各地區最高溫仍將在36度以上、紫外線強，要注意防曬、防中暑；山區午後有局部短暫陣雨的機率。明(6)日各地多雲時晴、持續偏熱；西南風帶進水氣，與陸風輻合，西南部清晨有局部短暫降雨的機率；午後對流在各地山區發展，部分平地亦有受到影響的機率。

最新各國模式模擬皆顯示，下週日、一(7、8日)移動性鋒面掠過北部海面，直接南下的機率不高；但台灣仍將受到鋒面附近發展的雲系影響，有局部性陣雨或雷雨的機率；因大氣不穩定，仍應注意「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨)的發生；由於屬中小尺度的天氣變化，應繼續觀察。下週二至週四(9至11日)鋒面東移，脫離台灣附近，各地恢復晴朗、炎熱如夏；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

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